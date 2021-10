El 12 d’octubre, Dia de la Hispanitat, és festiu arreu del país. La Generalitat no contempla aquest dia com un dels vuit dies festius d’obertura comercial, però els ajuntaments poden substituir fins a dos dels dies marcats per un altre diumenge o dia festiu, com aquest dimarts passarà, per exemple, a la ciutat de Girona.

A Manresa el Carrefour dels Trullols no obrirà, però sí que ho farà el de Sant Fruitós. La cadena Dia tindrà obert els establiments de la Plaça de la Creu, de la Muralla de Sant Domènec i la carretera del Pont de Vilomara, igual que els de Sant Joan de Vilatorrada, Navarcles, Santpedor i Artés.

Per contra, Bon Preu Esclat, Mercadona i Consum no obriran cap dels seus supermercats (tampoc els de Sant Fruitós ni els de Sant Joan). Les cadenes Lidl, Clarel, Aki i Decathlon també celebraran el festiu.

A continuació pots trobar opcions on comprar aquest 12 d'octubre a altres poblacions:

Barcelona

A la província de Barcelona, alguns dels centres comercials que obriran són la Roca Village (Santa Agnès de Malanyanes), el centre comercial Mataró Park i Gran Via 2 (l’Hospitalet de Llobregat). A la ciutat de Barcelona l’obertura no està autoritzada.

Tarragona

L’Ajuntament de Tarragona ha escollit el Dia de la Hispanitat com un dia festiu d’obertura autoritzada, per la qual cosa les botigues podran obrir, incloent-hi l’espai comercial de Les Gavarres. A la mateixa província, el centre comercial La Fira, a Reus, també acollirà clients.

Girona

La ciutat de Girona ha optat per permetre que els comerços obrin el 12 d’octubre. El centre comercial Espai Gironès (Salt) també estarà obert.

Lleida

A la província de Lleida també és festiu i cada ajuntament pot optar per canviar-lo per un altre dia festiu d’obertura autoritzada. La capital ha optat per mantenir els comerços tancats.