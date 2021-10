El proper dijous 14 d'octubre, a les 7 de la tarda, es portarà a terme una taula rodona de la Travessa cap al 2022 sobre Societat, noves formes de solidaritat i d'acció ciutadana, a la sala d'actes UManresa-FUB (avinguda Universitària, 4-6 de Manresa). Hi participaran Sor Lucía Caram i les activistes socials Elba Mansilla i Rosa de Paz. En aquesta ocasió, també es podrà seguir online en directe a través de l'Instagram live de Manresa 2022. La taula rodona, inclosa dins la 7a edició del cicle Ignàgora, comptarà amb servei d’interpretació en llengua de signes gràcies a la col·laboració entre Ajuntament de Manresa i CASMACS (Casal del Sord de Manresa i Comarques). Per participar en la xerrada cal fer la inscripció a través aquesta pàgina web.

Sor Lucía Caram Padilla és monja dominica contemplativa, activista cristiana que fomenta la solidaritat i la justícia social i lluita contra la pobresa i l’exclusió social. Viu a Manresa. A Manresa ha estat promotora de diverses entitats. Ha iniciat la Fundació del Convent de Santa Clara, anteriorment anomenada Fundació Rosa Oriol. Aquesta entitat ajuda 1.300 famílies desfavorides a Manresa.

Elba Mansilla és periodista de formació, feminista per convicció i militant de l’autogestió des dels anys 90. Els centres socials okupats van ser la seva primera escola d’activisme. És sòcia fundadora de la cooperativa La Ciutat Invisible SCCL, on treballa com a responsable de Formació de Coòpolis-Ateneu Cooperatiu de Barcelona, i investigadora, docent i consultora en temàtiques relacionades amb l’Economia Feminista i l’Economia Solidària, i des d’on col·labora amb la Comissió d’Economies Feministes de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya.

Rosa de Paz Sanjuan és mestra, educadora i pedagoga social. Ha explorat diferents formacions relacionades amb l’educació emocional i la cooperació internacional. Ha après especialment de l’experiència directa i dels equips de treball, tant des de l’àmbit professional com des del voluntariat en entitats socials i de lleure educatiu. Professionalment, ha treballat a CRAEs, Creu Roja, Setem i a l’Ajuntament de Manresa, on actualment treballa en el Programa de Cooperació. Des d’aquesta posició, representa al Consell Municipal de Solidaritat i a l’equip de la Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera.

Travessa cap al 2022 és organitzat per l'Associació Inspiració 2022 amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa, Manresa 2022 i UManresa-FUB i proposa un any de reflexió ciutadana amb una sèrie d’actes i xerrades, oberts a tots els públics i entitats, que permetin inspirar i ajudar a fer aportacions concretes en diferents àmbits de la vida personal, ciutadana i social. Per consultar la programació i inscriure's a les activitats, cal fer-ho a través d'aquesta pàgina web.

Inspiració 2022 és un grup ampli i divers de persones que volen vetllar pel que pensen que és el nucli fonamental i essencial de Manresa 2022: la commemoració d'una transformació espiritual viscuda per Ignasi de Loiola fa cinc-cents anys a la ciutat. En aquest sentit, el grup pretén que la commemoració de Manresa 2022 possibiliti l’aprofundiment del que suposa la transformació espiritual en els diversos àmbits de la vida personal, ciutadana i social. Per saber quelcom més del grup Inspiració 2022 i fer aportacions concretes es pot visitar la seva pàgina web.