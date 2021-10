Les Tertúlies de criança tornen avui dimecres amb el tema del deslletament com a protagonista. Es tracta d'una activitat gratuïta i en aquesta ocasió tindrà lloc al pati de l'Ateneu la Sèquia, amb entrada pel carrer d'Amigant número 8, de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 8 del vespre.

L'alletament suposa la tasca més important de l'adult just després del naixement del nadó, però en l'ésser humà, si parlem de deslletament matern, aquest té un component més cultural que biològic. L'OMS recomana la lactància exclusiva durant els sis primers mesos de vida i a partir de llavors el seu reforç amb aliments almenys fins als dos anys. Fins quan s'ha d'alletar un infant? Existeix una edat ideal? Com viuen infants i adults l'alletament? I el final de l'alletament?

Per assistir a la tertúlia no cal estar exercint de pare o de mare ni ser cap expert. Tothom hi és benvingut. Avis, tietes, joves...

El grup organitzador del cicle voldria consolidar les tertúlies com a grup de suport durant tot el procés de criança i d'acompanyament d'un menor. La proposta de temes vol suposar una crida a noves famílies i també busca estimular el debat.

El grup ofereix informació de diferents temes:

- Fem Pit, grup de suport a la lactància materna. Trobades setmanals alternant dimecres (de 10 del matí a 2/4 de 12 del migdia) i dijous (de 2/4 de 4 a 5 de la tarda). L'enllaç per a unir-se a les reunions online el trobareu a Instagram: @fempit_gruplactancia. És una activitat gratuïta.

- CAP BAGES, grup postpart. Trobades setmanals (93 874 81 78). Activitat gratuïta.

- Caminant la paternitat XAVI YBEAS. Tres sessions adreçades a homes que volen ser pares o que estan en procés de ser-ho. Contacte: xavi.ybeas@gmail.com (610475944). Costa 30 euros.

- Tertúlies de criança. Dues hores al mes (el segon dimecres). https://tertuliescrianzamanresa.wordpress.com/ Activitat gratuïta.

Les dues properes seran les següents: