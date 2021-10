Aquest mes d’octubre, l’Ajuntament de Manresa se suma a la commemoració del Dia Internacional d’Acció per la Despatologització Trans -que se celebra el 21 d’octubre- amb l’objectiu de reivindicar que les identitats trans no són una patologia sinó una possibilitat més de viure el gènere en aquest món. La lluita de les persones trans per aconseguir el dret a la identitat o l’expressió de gènere ha portat a la celebració d’aquesta jornada reivindicativa.

L’any 1990 l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va treure del catàleg de malalties, l’homosexualitat. Lesbianes i gais quedaven fora de la catalogació de persones “malaltes”.

Era el final dels arguments biologistes en els quals es fonamentava la discriminació. La transsexualitat, però, no va trobar el mateix reconeixement en aquell moment, i segueix, des d’aleshores considerada una malaltia (fins al 2018).

Tot i això des del 2018 l’OMS ha canviat la transsexualitat d’epígraf i passa a formar part del capítol dedicat a “trastorns de la personalitat i el comportament” – en el capítol “trastorns de la identitat de gènere” – a engrossir la llista de “condicions relatives a la salut sexual” i es passa a dir “incongruència de gènere”.

L’any 2016, a Catalunya es va aprovar un nou model de salut que no considera la transsexualitat una patologia, amb les seves Unitats corresponents conegudes com a Unitats de Trànsit.

Fins a l’any passat només existia en el si del territori català, la Unitat de Trànsit ubicada a la ciutat de Barcelona, però el passat juny de 2021, a la Catalunya central ja gaudim de la Unitat de Trànsit de la Catalunya Central, ubicada a l’edifici del CAP Bages de Manresa i amb la qual si pot contactar a través de transit.cc.ics@gencat.cat.

Enguany, des de l’Ajuntament de Manresa i a tall de commemoració, però també seguint amb la tasca de visibilització i de sensibilització tant dels i les professionals i la societat en general envers les vivències, les expressions i les identitats diverses, des del Servei LGTBI de Manresa, s’han organitzat dues activitats al voltant d’aquesta diada.

Exposició fotogràfica

El proper dilluns 18 d’octubre a les 18 h de la tarda, a la sala d’exposicions de la Plana de l’Om, s’inaugurarà l’exposició “Construccions identitàries. Work in progress”, de la fotògrafa Mar C. Llop.

Aquell dia es podrà gaudir de la presentació de la mostra a càrrec de la mateixa fotògrafa.

L’acte d’inauguració és obert fins a límit d’aforament i gratuït.

A banda, del dilluns 18 d’octubre al diumenge 31 (de dimarts a diumenge de 17.30 h a 20.30 h), es podrà accedir a l’exposició fotogràfica de forma lliure.

“Construccions Identitàries” és un projecte on l’autora exposa la diversitat que existeix entre les persones que s'aixopluguen sota el paraigua de la paraula trans*. Un projecte on es mostren 4 línies de treball:

Conceptes és una sèrie de 28 fotografies que expliquen el trànsit de la mateixa autora i la seva politització.

Persones exposa en imatge i paraula els discursos de les protagonistes. Una manera de posicionar-se en el gènere, un a manera de resoldre, una experiència...

Vincles exposa famílies i parelles on una de les protagonistes o varies són persones trans*.

En Trànsit mostra l'evolució dels cossos de qui s'està hormonant o modificant la seva corporalitat mitjançant operacions quirúrgiques. Una amalgama d'experiències coral que forma un puzle on l'espectadora pot muntar la seva pròpia visió del que pot ser, l'experiència trans*.

Taller formatiu

A banda, el dimarts 26 d’octubre de 9.30 h a 13 h a la sala d’actes del Casino, es desenvoluparà també la formació dirigida a entitats i professionals que treballin tant amb persones grans com amb persones LGTBI+, “Envelliment i diversitat sexual i de gènere”. La formació promoguda des de l’àrea de persones Grans i des del SAI LGTBI de l’Ajuntament de Manresa, anirà a càrrec de Josep Maria Mesquida, patró de la Fundació Enllaç (Fundació dirigida a persones grans LGTBI. Generació de xarxa de suport mutu i companyia en l’etapa adulta), i professor de Treball Social a la Universitat de Barcelona.

Per més informació i inscripcions, podeu contactar amb el Servei a través de l’e-mail sai@ajmanresa.cat o bé a través del telèfon 93 875 23 10.

Les activitats proposades pretenen visibilitzar la diversitat sexual i de gènere al nostre territori i en especial en aquesta ocasió les identitats i expressions trans. Alhora, també pretenen donar compliment al Pla Comarcal per garantir els drets de les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals (2018-2021), que conté els objectius específics de donar a conèixer aquestes diades i sensibilitzar al conjunt de la ciutadania sobre la igualtat entre persones i drets en l’àmbit social.