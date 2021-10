51 sancions a Manresa des del març del 2019 a l'octubre del 2021 per un valor de 30.651 euros. Són les xifres corresponents a les multes interposades als activistes antidesnonaments de la PAHC Bages facilitades pel moviment de l'habitatge de Catalunya. Les dades situen la capital del Bages com la segona ciutat catalana on s'han posat més multes, després de Barcelona, segons informació d'Alerta Solidària i de l'esmentat moviment de l'habitatge.

La PAHC Bages ha lamentat que "és una vergonya l'aplicació de la llei mordassa. El Govern es va comprometre a no aplicar-la i l'està aplicant. Els Mossos d'Esquadra estan amenaçant en cada desnonament amb aplicar-la. Això significa 600 euros de multa per cada persona que està defensant a una veïna seva". Les multes que posen els Mossos són un procediment administratiu, de manera que no hi ha judici sinó que la sanció arriba directament a casa del multat. "Les posa el Departament d'Interior d'un Govern d'ERC i de Junts per Catalunya, que la seva política d'habitatge és multar la gent que defensa un habitatge perquè això es el que està passant".

A la ciutat de Barcelona se n'han posat 281 amb un import total de 164.071 euros.

Aquest migdia desenes de persones d'entitats i de col·lectius que defensen el dret a l'habitatge han exposat davant del Departament d'Interior la situació de repressió que està patint el moviment. L'advocada Eva Pous, d'Alerta Solidària, ha exposat les xifres d'aquesta repressió. En total, s'han documentat 364 multes, 351 de les quals en relació a desnonaments, des del març del 2019 fins a l'octubre del 2021, per un valor total de 206.141 euros. "Totes aquestes multes estan impulsades pel Departament d'Interior i es basen en la llei mordassa (Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana), concretament en els articles 36.4 (obstrucció), 36.6 (desobediència) o 37.4 (falta de respecte)", han explicat.

Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya, ha interpel·lat directament el president Pere Aragonès i el conseller Joan Ignasi Elena. Els col·lectius exigeixen la retirada immediata de totes les multes, el compromís de no utilitzar la llei mordassa per multar persones que defensen l'habitatge i que la Brimo no participi en l'execució dels desnonaments.

"Els dos partits del govern diuen defensar la derogació de la llei mordassa, a la qual el 2014 ERC i CIU van presentar recursos d'inconstitucionalitat, però la segueixen utilitzant contra el moviment per l'habitatge", han destacat.

Finalment, Lídia Soler, membre de la PAHC Bages, ha instat tot el moviment per l'habitatge a seguir posant el cos a cada desnonament, davant la inacció dels governs i d'unes polítiques d'habitatge absents. Ha insistit que la repressió no aturarà el moviment.