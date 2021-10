"Dono per inaugurat el curs 21-22". Han sigut les darreres paraules del rector de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), Josep Eladi Baños, a la inauguració del curs acadèmic 2021-2022, un acte institucional i solemne que s’ha celebrat aquest dimecres al migdia a Manresa, a l’edifici principal de la Fundació Universitària Bages (FUB-UManresa).

Serà el tercer curs en pandèmia i el primer en què es recupera certa normalitat. Això vol dir la presencialitat que es va perdre fa més d’un any i mig a causa de l’emergència sanitària de la covid. I una dada important que Baños ha avançat aprofitant l’avinentesa: la matriculació a primer curs al campus Manresa de la universitat s’ha incrementat un 16 %. Això suposa una vuitantena més d’alumnes de nou accés, que superaran els 570. Són dades provisionals. Al conjunt de la UVic-UCC hi hauria un augment del 4 % de matrícula a primer curs.

Creixement tot i la covid

El curs passat, en ple impacte encara de la covid, ja hi va haver un increment important de matrícules a primer curs al campus Manresa. Un 4 % en relació a l’anterior fins arribar als 496 estudiants de nou accés. Tot i que encara falta tancar definitivament el període de matriculació, en aquest l’increment arribaria al 16 %. El curs passat la FUB-UManresa va superar per primera vegada els 1.800 alumnes de grau.

L’acte d’inauguració del curs acadèmic 2021-2022 ha tingut de tot: reconeixements, la tradicional lliçó inaugural, música, un repàs a la feina feta el curs passat i finalment els parlaments institucionals.

En aquesta ocasió ha comptat amb la presència de la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, fet que tothom ha agraït i ha interpretar com un reconeixement a la universitat del «territori». En el que tothom també ha coincidit ha sigut que la universitat torna a la normalitat i en la importància de fer recerca per retenir talent i transferir coneixements a la societat.

El curs 21-22 «ha de ser el de l’esperança i els reptes», ha assegurat Baños. «Com sempre. Però aquest d’una forma especial», perquè entre altres coses és el del retorn a la normalitat després del trasbals de la covid. I ara «la UVic-UCC ha d’excel·lir encara més», ha dit. Ha destacat que per primera vegada la UVic-UCC hagi aparegut en un lloc remarcable al The World University Ranking (WUR) de Times Higuer Education. «És el primer gran reconeixement internacional de la nostra universitat» i una injecció «d’autoestima». Ha vingut a tomb per recordar, també, els temps en què «no tothom veia clar» la federació universitària entre Vic i Manresa.

La suma multiplica

També ha parlat l’alcaldessa de Vic, Anna Erra. Ha afirmat que l’aposta entre Manresa i Vic «ha demostrat i demostra que la suma ha multiplicat els nostres èxits». L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha afirmat, per la seva part, que l’inici de curs es produeix en un «moment dolç» perquè recupera la normalitat i «la universitat creix d’una manera harmònica i ordenada amb una clara vocació d’universitat pública».

La consellera Geis ha manifestat, al seu torn, que la UVic-UCC té una funció social d’arrelament i visió de territori amb etiqueta de qualitat. Ha assegurat que el país s’ha de recuperar econòmicament i socialment dels efectes de la covid, i que no ho pot fer amb dues velocitats, amb Barcelona per un cantó i la resta per l’altre, sinó que tothom hi ha de poder participar. «A la conselleria tenim una visió d’un país ampli, divers i cohesionat».

La lliçó inaugural ha anat a càrrec d’Antoni Tort, director de l’escola de Doctorat de la UVic-UCC que enguany compleix 10 anys. I la música la interpretat la violocelista Anna Soler, que ha tocat una peça de Bach i La meva petita terra de Manel Camp.

Un dels moments emocionants de l’acte ha sigut quan la Fundació Ampans ha rebut la medalla institucional de la universitat, la màxima distinció que concedeix la UVic-UCC. En nom de l'entitat ha rebut la distinció el seu president, Sebastià Catllà, en una sala d’actes plena de gom a gom.