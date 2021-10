Coincidint amb el Dia Mundial contra el Càncer de Mama que se celebra dimarts vinent, 19 d’octubre, la Fundació Althaia de Manresa organitza per primera vegada tallers i xerrades a l’entorn de la malaltia per exposar activitats complementàries que s’ofereixen per millorar la qualitat de vida i el benestar de les pacients.

La commemoració té per objectiu donar visibilitat a aquesta malaltia i conscienciar la població sobre la importància d’un diagnòstic precoç.

Els tallers i xerrades se centraran en l’artteràpia, la marxa nòrdica i les cures essencials de cirurgia de pit, activitats complementàries que ofereix la fundació sanitària i assistencial amb l’objectiu de millorar tant la qualitat de vida de les pacients com el seu benestar emocional. El programa d’activitats, que dona veu també a testimonis, s’organitza conjuntament amb l’Olivera, associació d’ajuda mútua i lluita contra el càncer de mama.

Els actes tindran lloc el mateix dimarts a l’Hospital de Sant Joan de Déu. A les 5 de la tarda, hi haurà la presentació i benvinguda, a càrrec de Montserrat Domènech, cap del servei d’Oncologia, i de Teresa Montes, cap de la unitat de Patologia Mamària de la Fundació Althaia.

A continuació s’iniciaran els tallers i xerrades Tastet d’artteràpia, a càrrec d’Elisenda Campreciós; Cures essencials després d’una cirurgia de pit, amb Emma Aloy; Estètica i cura de la pell, a càrrec de Lluïsa Guil, i Marxa nòrdica i salut, amb Elena Vers i Ariadna Gómez.

L’acte inclourà també la presentació del llibre 289 días, que narra l’experiència amb el càncer de l’autora, Míriam Garcia, així com el testimoni de Sònia Ortega, que parlarà sobre Un càncer de mama entre el cel i la terra. L’actuació del Grup de Violes del Conservatori Municipal de Música de Manresa, en marc del projecte Música en Vena, clourà l’acte.

Les persones interessades en assistir a l’acte cal que s’inscriguin prèviament a través de la pàgina web d’Althaia.

L’endemà dimecres l’Auditori de la Plana de l’Om de Manresa acollirà a partir de les 7 de la tarda la xerrada Avenços en el tractament del Càncer de mama: novetats en Radioteràpia i en Cirurgia Plàstica, organitzada per l’Olivera. Intervindran Josep M. Solé, director d’Oncologia Radioteràpica del Consorci Sanitari de Terrassa, i Elena Martí, cap de secció de Cirurgia Plàstica d’Althaia. A continuació hi haurà l'actuació del grup Oniria.

Per assistir a aquest acte, cal adquirir les entrades de forma gratuïta a través de la pàgina del Teatre Kursaal o bé de forma presencial a les taquilles del mateix teatre.

Una atenció integral i centrada en la persona

En la recuperació d’un càncer, el factor emocional té un paper fonamental. Segons la Fundació Althaia, d’aquí sorgeix l’aposta per oferir una atenció integral i centrada en la persona que inclou, a més de l’assistència i els tractaments mèdics convencionals i el suport psicològic, activitats complementàries per millorar la qualitat de vida i el benestar emocional dels pacients, com són la marxa nòrdica, assessorament dietètic, l’estètica oncològica i l’artteràpia. El 2018 va entrar en funcionament el nou Hospital de Dia d'Oncologia i Hematologia per poder millorar l'atenció.