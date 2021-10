L’Ajuntament de Manresa se sumarà enguany a la commemoració Dia internacional del Dol Perinatal i Gestacional, Neonatal i il·luminarà de color lila la façana de l’edifici consistorial el divendres, 15 d’octubre, en horari de 19.20 a 22.30 h.

D’aquesta manera es dona resposta a la petició de l’Assocació Little Stars de la Catalunya Central amb l’objectiu de donar suport a l’esforç que fan moltes entitats i famílies per fer visible la mort gestacional, perinatal, neonatal i infantil. La commemoració pretén ser un reclam social perquè el traspàs d’aquests fills i filles no siguin invisibles per a la societat.

El Ple de l’Ajuntament de Manresa celebrat el 23 de setembre passat va aprovar per unanimitat destinar un espai físic de suport i confort al cementiri municipal per aquelles persones que han patit una pèrdua perinatal, gestacional o neonatal. També es va comprometre a donar a conèixer aquest espai i realitzar campanyes de sensibilització sobre aquest tema per visibilitzar-lo.