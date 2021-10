No és que el pastís estigui mal repartit, és que la recepta del pastís no és bona. S’ha de canviar. Com? Sor Lucía Caram, impulsora de diversos projectes solidaris a Manresa; Rosa de Paz, del Consell Municipal de Solidaritat, i Elba Mansilla, lligada a l’autogestió des dels anys 90, van explicar, ahir, les seves respectives receptes en un acte organitzat dins del projecte Travessa cap al 2022.

El gruix de l’acte, que va conduir el cantant Natxo Tarrés; que va aplegar una vuitantena de persones a la sala d’actes de la UManresa-FUB, i que es va poder seguir en directe per Instagram, el van protagonitzar les respectives ponències de Mansilla, De Paz i Caram a partir de l’enunciat Societat, noves formes de solidaritat i d’acció ciutadana. La primera es va referir al feminisme i al cooperativisme com a «la brúixola que ens orienta i la palanca de canvi». Va dir que per millorar el món no calen invents ni emprenedors, només «actualitzar pràctiques antigues». Va citar «l’arrelament al territori» i «l’autoorganització».

De Paz va repassar els 25 anys de recorregut del Consell Municipal de Solidaritat que «va començar mirant cap enfora i ha acabat sent una mirada cap endins». En el que va ser tota una lliçó del que no ha de ser la solidaritat, va dir que calen canvis estructurals (la recepta del pastís, una metàfora que va utilitzar Caram). Va apel·lar a «l’autocrítica» i a «l’autoconeixement» per millorar el món; ni el primer, ni el segon, ni el tercer, va remarcar citant a Pere Casaldàliga, sinó el món de tots.

Caram va explicar que no suportar el patiment dels altres és el que la va moure, a ella i a les demés germanes de Santa Clara, a obrir les portes del convent a les persones necessitades. Va explicar que cada nit mira des de la seva cel·la el Pou de Llum que hi ha a la Balconada, on es diu que sant Ignasi va experimentar la cèlebre Exímia Il·lustració del Cardener. S’hi va referir com «algú que ens va ajudar a veure les coses d’una altra manera».

En el torn de preguntes, una persona del públic va definir-les com tres rebels perquè han anat més enllà que la majoria per combatre la injustícia. De Paz va defensar una «rebel·lia contra la resignació». Mansilla hi va afegir la «tossuderia» i Caram, «la compassió: la passió compartida.»