Avui s’instal·larà una carpa al Passeig de Manresa, a l’altura del Casino, on hi haurà instructors que ensenyaran com fer reanimació cardiopulmonar i a utilitzar un desfibril·lador (DEA) de 2/4 d’11 del matí a 2/4 de 2 del migdia i de 2/4 de 5 a 2/4 de 7 de la tarda.

Amb el lema «Tots els ciutadans del món poden salvar una vida», que enguany ha escollit l’European Resuscitation Council, Manresa commemorarà aquest dissabte, 16 d’octubre, el Dia Mundial de la Conscienciació de l’Aturada Cardiorespiratòria.

La iniciativa s’emmarca en el projecte Manresa Ciutat Cardioprotegida i està coorganitzada per la Fundació Althaia, la Fundació Universitària del Bages – UManresa, Reanima, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), la Joviat, Transport Sanitari de Catalunya (TSC), el Consell Català de Ressuscitació i l’Ajuntament.