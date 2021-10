Jaume Arnella, fundador d’El Grup de Folk i del projecte del Tradicionàrius, té ganes de seguir cantant «perquè m’ho passo bé i veig que quan vaig als llocs la gent també s’ho passa bé. No sé quan hauré de parar, però de moment soc com un sifó que encara té una mica de gas». Als 78 anys, presenta nou espectacle, Pedra foguera, «que ens ha vingut de gust de fer» amb Corrandes són Corrandes: «És desenfadat i alegre. Jo canto cançons com L’enigma del mirall, i ells agafen un mirall físic i fan improvisacions i interactuen amb el públic. Cada cop és diferent, però és un allioli que lliga i fa goig».