La Fira Mediterrània pren sentit si és útil per al sector. En els últims anys, l’activitat professional estava concentrada al Museu de la Tècnica. En aquesta edició, l’activitat gira al voltant del pati de la biblioteca del Casino i de la Torre Lluvià. La centralitat agrada però els professionals consultats creuen que hi ha espai de millora.

Els grans estands han desaparegut i l’aspecte visual és que la fira ha perdut múscul professional. Malgrat això, les dades que dona la fira és que les xifres d’inscrits es mantenen.

«Aquest any falten programadors internacionals i gent del sector privat, però és normal amb els temps que vivim», explica Aitana Cuétara de Luneda Producións, una agent d’artistes gallega que ja fa uns set anys que assisteix a la fira. «Nosaltres també programem i em va molt bé la fira per fer-me un mapa mental del que està passant», afegeix.

«Aquest any trobo a faltar la zona dels estands. La llotja que teníem ens ajudava a concentrar-nos, aquí ens dispersem més. No sé si el canvi és circumstancial o definitiu», opina. «De totes maneres, vaig a diverses fires cada any però aquesta sempre l’aprofito. Cada any compro i venc, és una fira estable i la programació interessant. Com que és petita, et pots acabar trobant amb tothom».

Millor presencial

L’any passat la part professional va ser sobretot online. «Va ser complicat», diu Oriol Corroto de La Fresca Produccions. «Les reunions presencials són molt millors. El contacte humà és vital». La manera d’identificar-se és a través de les acreditacions, que aquest any han estat grogues. «Estaria bé poder identificar millor qui és qui, encara que fos amb diferents colors».

Un nou festival

A la fira aquest any hi venia per primer cop Laura Alcaide de Sbd Inspira Festival, que arrencarà l’any vinent a Sabadell. «Vam ser també al Mercat de Música de Vic, on vam fer molt contactes. Aquí ens està molt bé per trobar-nos amb els diversos artistes i festivals que hi ha. Hi seré els quatre dies».