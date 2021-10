Desenes de persones que ahir van passar pel passeig de Pere III, a l’altura del Casino, van tenir l’oportunitat d’aprendre com funcionen les tècniques de reanimació cardiopulmonar i com s’utilitza un desfibril·lador. Aquestes accions formatives i de sensibilització estaven emmarcades en la commemoració del Dia Mundial de la Conscienciació de l’Aturada Cardiorespiratòria i dins el projecte Manresa Ciutat Cardioprotegida. L’objectiu era donar a conèixer al major nombre possible de persones com actuar davant d’una emergència d’aquest tipus. A Manresa, hi ha un desfibril·lador per cada 750 habitants.