L’Ajuntament se suma a la commemoració del Dia Internacional d’Acció per la Despatologització Trans –que se celebra el 21 d’octubre– amb l’objectiu de reivindicar que les identitats trans no són una patologia sinó una possibilitat més de viure el gènere en aquest món. La lluita de les persones trans per aconseguir el dret a la identitat o l’expressió de gènere ha portat a la celebració d’aquesta jornada reivindicativa.

Demà, a les 6 de la tarda, a la sala d’exposicions de la Plana de l’Om, s’inaugurarà l’exposició Construccions identitàries. Work in progress, de la fotògrafa Mar C. Llop, que en farà la presentació. L’acte és obert i gratuït. Fins al diumenge 31, de dimarts a diumenge de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, es podrà accedir a l’exposició fotogràfica de forma lliure. A la mostra, l’autora exposa la diversitat que hi ha entre les persones que s’aixopluguen sota el paraigua de la paraula trans.

La segona activitat serà el 26 d’octubre, a 2/4 de 10 del matí, a la sala d’actes del Casino, on es desenvoluparà la formació Envelliment i diversitat sexual i de gènere, dirigida a entitats i professionals que treballin tant amb persones grans com amb LGTBI+. Anirà a càrrec de Josep Maria Mesquida, patró de la Fundació Enllaç.

Per a més informació i inscripcions es pot escriure a sai@ajmanresa.cat o bé es pot trucar al número 93 875 23 10.