Bon humor i un estil inconfusible, amb una barreja de música folk i tradicional d’arreu del món. Aquesta és la fórmula que la banda barcelonina El Pony Pisador va portar dissabte a la nit a la Taverna de la Fira, al pati del Casino. El conjunt va convertir l’espai en una autèntica festa: les cançons del seu últim disc van fer aixecar de la cadira a un públic entregat, que omplia el 100 % de l’aforament permès, i que va ballar al ritme de temes com Garotes de Premià de Mar, La Confraria del Menhir, La Balada de Nils Olav, Tot és part de ser un pirata i La Noble Vila de Su. El conjunt també va interpretar a cappella i en comunió amb el públic la cançó El Llom del Diplodocus, «el nou himne de Catalunya», van assegurar.

Amb instruments com el banjo, la mandolina i l’acordió, El Pony Pisador va sorprendre aquells que no els coneixien amb sonoritats molt diverses, des de la música irlandesa fins a les cançons marineres, passant pel cant harmònic tuvà, inclòs al tema Daglarym. La banda va aprofitar l’actuació a la Fira Mediterrània per fer un agraïment a la comunitat de mecenes que els ha donat «suport econòmic i moral» durant la pandèmia, i que els ha permès enregistrar el seu últim treball.