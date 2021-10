Els productes artesans i de disseny s’han fet seva la plaça Puigmercadal, aquest cap de setmana, en la primera edició de l’Artífex Market, el nou mercat d’artesania que s’ha organitzat per celebrar el primer any de vida del viver d’emprenedoria artesanal que hi ha a la Muralla del Carme. Una vintena d’artesans van treure al carrer els seus productes tèxtils, joieria, art o complements en un mercat que avui al matí encara és obert i que s’espera que es consolidi i es pugui repetir de forma regular.

Ahir, durant tot el dia desenes de persones van passejar entre les parades. Hi havia productes molt diversos però amb un denominador comú: la producció artesanal i de proximitat. Compartint espai amb artesans de la capital del Bages n’hi havia també de Barcelona i de la comarca veïna d’Osona. Els petits productors artesanals van exposar i vendre els seus productes i van reivindicar les coses fetes a mà.

Entre els artesans hi havia Clàudia Molina, de Santa Eulàlia de Puigoriol, al Lluçanès, que ha creat Innocence Natural Home, una petita marca de productes alternatius sostenibles per a la llar. Comercialitza espelmes de cera de soja i ambientadors fets amb productes naturals i respectuosos amb el medi ambient. Molina reivindicava «la consciència del consumisme més local» i valorava que es «doni suport a aquestes iniciatives i que puguem ensenyar el que fem i viure dignament del nostre treball manual».

En la mateixa línia s’expressava Grati Font, responsable de Papeia, que elabora complements personalitzats com moneders i bufandes amb pells i tapisseries antigues en un petit taller de Torelló. Veu el mercat d’artesania com «una manera de donar-te a conèixer i que la gent vegi que hi ha un altre mercat que no és el de les multinacionals. Hem de donar una mica de valor a les coses que es treballen al costat de casa».

Entre les propostes que convivivien a la plaça hi havia també la iniciativa manresana Cuentos de luz, que va néixer a l’Equador. Es tracta d’uns contes pensats per ser narrats, que van acompanyats amb una caixa de fusta i unes làmines. Tot és de producció local i la seva autora, Núria Closas, considera que l’Artífex Market és «una oportunitat molt bona perquè es valora la feina del petit comerciant i podem donar-nos a conèixer». Per a la manresana Gisela Gatuellas, de la botiga online de productes infantils Yobitos, poder participar a la fira «és una manera que la gent vingui, toqui el producte i el vegi de prop, ja que no tenim una botiga física».

El mercat ha nascut per celebrar el primer aniversari del viver Artífex, promogut per l’Ajuntament de Manresa per impulsar l’artesania, i que té quatre iniciatives: d’Spart, El taller de la tieta, Macropus i Lulets. La intenció és que sigui la llavor de propers mercats.