Manresa obrirà del 23 al 31 d'octubre diversos espais amb un gran patrimoni industrial en el marc de la sisena edició de la Setmana del Turisme Industrial de Catalunya. Aquestes jornades, impulsades per la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (XATIC), convertiran en protagonistes museus, antigues fàbriques, mines, colònies tèxtils, centres d'interpretació o altres empreses arreu del territori. A Manresa, es preparen diverses propostes ben diferents repartides en 4 espais per descobrir.

1. La fàbrica Pirelli

Acollirà el primer acte, que serà el divendres 22. A les 16:30 h s'obre la setmana amb una visita al recinte de la fàbrica Pirelli i als seus elements patrimonials més destacats: els edificis del segle XIX, la resclosa i turbina, la nau bambury i les instal·lacions més modernes.

2. El Museu de la Tècnica

Aquest espai concentrarà gran part de les activitats. Dissabte 23 a les 16.30 h, al Museu de la Tècnica de Manresa es portarà a terme un escape room familiar on els participants hauran de resoldre l'entrellat de tots els enigmes que proposarà Josep Maria Llorenç, un cintaire jubilat que, abans de morir, vol deixar el seu llegat a qui aconsegueixi resoldre totes les proves.

Dijous 28 a les 18.00 h es duran a terme les Jornades Tècniques dels Panyos sota el nom: "Emprendre en temps de pandèmia". En primer lloc, la historiadora Rosa Serra, experta en aquest període explicarà com la societat Miralda&Cia va impulsar la construcció dels "Panyos". Després, es farà una taula rodona sobre emprenedoria amb la participació d'Adrià Monclús CEO i cofundador de Delocaly; Pau Feliu, CEO de Maccion Lean Solutions, Carles Pont, president de PIMEC Joves Catalunya Central i Anna Gasulla, tècnica d'emprenedoria i empresa del CEDEM (Centre de Desenvolupament Empresarial) de l'Ajuntament de Manresa que donaran la seva visió actual i de futur sobre el camí a seguir.

Divendres 29 a les 19.00 h es presentarà el llibre 'La Catalunya Industrial, de Daniel Romaní', que mostra alguns d'aquests espais emblemàtics, convertits ara en museus.

3. Els Panyos

Diumenge 24 durant el matí es podrà visitar "Els Panyos" de Manresa, la fàbrica més antiga de Catalunya i de l'estat. Construïda al voltant del 1820 és un dels principals exponents dels inicis de la revolució industrial a la ciutat. L'edifici conserva bona part de la seva estructura original i és considerat Bé Cultural d'Interès Nacional, una autèntica catedral de la industrialització.

4. El Centre de l'Aigua de Can Font

Dissabte 30 a les 17:00 h, al Centre de l'Aigua de Can Font es podrà descobrir l'espai que acull la cisterna, on es recollien les aigües pluvials de Can Font. A més, s'explicarà com s'ho feien a la masia antigament per tenir aigua pel dia a dia. La visita inclou l'experiència sensorial 'Els sons de l'aigua' en un dels espais més singulars del Parc de Can Font, l'ermita.

Per participar en les activitats és necessària reserva prèvia al web del Parc de la Séquia (www.parcdelasequia.cat). A tots els actes caldrà dur mascareta.

Programació conjunta

La XATIC inaugurarà aquest divendres 22 d'octubre a les 19 h la 6a Setmana del Turisme Industrial amb la projecció del documental 'Bienviajados', realitzat pel productor audiovisual i autor del blog de Viatges 'Nada Incluido', Sergio Otegui i el reporter i creador de continguts del blog 'The Traveler Project', Alberto Menéndez. Després del documental, tindrà lloc una taula rodona que posarà el focus en les futures formes de viatjar i que analitzarà propostes sostenibles del turisme post covid-19. L'acte podrà ser seguit de forma presencial o en streaming a www.twitter.com/livemedia