Divendres, aquest és el dia escollit per l'Ajuntament de Manresa per donar a conèixer els resultats del procés participatiu per definir la transformació del carrer Guimerà i la decisió sobre el model d’illa de vianants que es portarà a terme en aquest vial. La sessió es durà a terme a la Sala Petita del teatre Kursaal, a les 18 h. Entre el 25 i el 28 d’octubre també es faran sessions de retorn als diferents consells de districte.

La transformació del carrer Guimerà en una via de prioritat per a vianants i amb accés limitat als vehicles autoritzats és un compromís que es recull tant en el Pla de Mobilitat vigent com en l’acord que ERC i JxM van signar per a la formació del govern municipal, i s’emmarca dintre dels plans per ampliar l’espai de vianants a l’àrea central de la ciutat.

L’Ajuntament de Manresa va decidir iniciar el procés participatiu per acabar de definir com ha de ser la futura illa de vianants per l’alta complexitat del carrer, principal eix comercial de la ciutat, en el qual conflueixen diversos interessos i tipologies d’usuaris. El Guimerà té 484 veïns, 150 activitats econòmiques, una important densitat de trànsit i un pes considerable del bus urbà, amb més de 4.400 usuaris diaris.

Un dels elements a resoldre de cara a la definició de la proposta definitiva era determinar si es mantenia o no el pas del bus urbà per aquesta via. Per aquesta raó, es van dissenyar dos models alternatius que contemplaven les dues opcions, i que s’han sotmès al procés d’informació i participació ciutadana.

Segons el consistori, ambdós models permeten acomplir els objectius marcats pel govern municipal:

Establir un espai amb prioritat per als vianants i amb accés restringit al vehicle privat.

Fomentar la mobilitat sostenible i els itineraris a peu, pacificar el trànsit, reduir els sorolls i millorar el transport públic per aconseguir una mobilitat més sostenible -a peu, en bicicleta, amb Vehicle de Mobilitat Personal (VMP) o en transport públic- i reduir l’ús del vehicle privat, rebaixant així la contaminació al centre de la ciutat i les emissions de gasos d'efecte hivernacle.

Fer compatible amb la competitivitat i eficàcia del transport públic en aquesta àrea central de la ciutat, amb prioritat per als nous busos urbans elèctrics que s'incorporaran a la flota.

Reforçar el paper de l’àrea central de la ciutat com a lloc de passeig, de lleure, de compres i com a espai de referència cultural amb els equipaments del Kursaal i del Centre Cultural el Casino.

Dia i hora de les sessions de retorn