Un any més, Manresa se suma a la commemoració del Dia mundial contra el càncer de mama i demà dimarts, de les 19.15 h a les 22.30 h, la façana de l’Ajuntament quedarà il·luminada de color rosa. El Dia mundial contra el càncer de mama se celebra cada 19 d’octubre. D’aquesta manera, l’Ajuntament dona resposta a la petició de de l’Associació d’ajuda mútua i lluita contra el càncer de mama l’Olivera.

L'objectiu d'aquesta celebració és conscienciar la població de la importància del diagnòstic precoç del càncer de mama per guanyar la lluita contra aquesta malaltia, que esdevé el tumor més freqüent en dones arreu del món. La detecció precoç permet detectar el càncer de mama en una etapa molt inicial, quan encara no produeix molèsties i la possibilitat de curació és més alta. Per això, el Departament de Salut, d'acord amb les recomanacions de diversos organismes internacionals, convida les dones d’entre 50 a 69 anys a fer-se una mamografia cada 2 anys.