L’aparcament de l’estació d’autobusos va quedar, ahir, més reduït del que ja ho estava des del maig passat. Aleshores, va perdre una trentena de places per crear un perímetre de seguretat per fer obres d’estabilització de la xemeneia de l’antiga Alcoholera Manresana. Ara, el motiu és foradar el terra per fer un estudi ambiental per saber si el subsol està afectat per productes contaminants de l’antiga activitat industrial que hi va funcionar fins al 1974.

L’empresa immobiliària Metrovacesa va anunciar el maig passat que faria cent pisos repartits en quatre blocs a l’espai que queda entre la carretera de Santpedor, el carrer de Sant Antoni Maria Claret i l’aparcament de l’estació d’autobusos, del qual se’n menjarà una bona part. Ahir, els conductors que el fan servir es van trobar que les tanques que ja hi ha des del maig van avançar uns quants metres, de manera que, quan s’hi accedeix, tota la banda situada a la dreta del passadís central ha quedat fora de servei. Segons informació de Geotecnia, l’empresa que fa l’estudi ambiental, la previsió és que demà ja quedi acabada la part del sondeig, la que es fa in situ, de manera que és previsible que es puguin recuperar les places perdudes des d’ahir.

L’objectiu de l’estudi és prendre mostres del subsol per saber si hi ha restes de l’activitat que havia ocupat antigament els terrenys que puguin ser perilloses. Feta aquesta part, que també inclou una recerca històrica de les instal·lacions, arribarà un altre estudi que ja és més habitual abans d’executar qualsevol obra per conèixer com és el subsol, de manera que l’arquitecte tingui informació per decidir el tema de la fonamentació perquè és molt diferent si hi ha roca o si hi ha aigua.

L’Ajuntament va donar l’aprovació definitiva a l’operació urbanística de Metrovacesa el 2019, però avança molt a poc a poc.