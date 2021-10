Manresa continua per sobre de la mitjana tant Catalana com Espanyola en nombre de casos per 100.000 habitants.

Les darreres xifres mostren una incidència acumulada a 7 dies de l'epidèmia de 36 casos quan la mitjana catalana és de 21.

Si es compara amb la situació de fa set dies, mentre que a Manresa ha baixat de 37 a 36 casos, a Catalunya la mitjana ha baixat de 23 a 21.

Aquesta situació a la ciutat, tant de superar la mitjana com de desinflamació de les dades més lenta, es continua manifestant amb el seguiment de les xifres d'incidència acumulada a 14 dies, que a Catalunya és de 45 casos per cent mil habitants mentre que a Manresa és de 75.

La diferència entre la incidència a 14 dies a Manresa i a Catalunya és àmplia i encara ho és més si es compara amb Espanya, que és de 42.

De fet, la capital del Bages encapçala el rànquing d'incidència acumulada a 14 dies entre les ciutats grans catalanes.

Pel que fa al risc de rebrot de l'epidèmia, Manresa no encapçala aquest cop el llistat en relació a les ciutats catalanes de més de 50.000 habitants, però tampoc es troba massa lluny de les primeres posicions. Concretament és la tercera ciutat gran catalana en risc de rebrot amb un índex de 101 només per sota de Tarragona (134) i Lleida (105), segons les darreres dades del Departament de Salut de la Generalitat.

Si la setmana passada el risc de rebrot era de 84 punts, ara és dels ja esmentats 101 punts.

La velocitat de transmissió a la ciutat és d'1,31, un valor mitjà en relació a poblacions similars, però superior a la mitjana catalana, que és de 0,95.

La bona notícia és que el nombre de nous positius confirmats per PCR o test d'antígens va de baixa i si del 25 de setembre a l'1 d'octubre se'n van detectar 58, la setmana següent van ser 32 i la del 9 al 15 d'octubre, la darrera analitzada, 29.

Risc de rebrot a l'Alt Urgell

Per comarques, una de l'àmbit de cobertura de Regió7, l'Alt Urgell encapçala el risc de rebrot amb un valor de 323. Cal baixar fins a la dissetena posició per trobar el Bages amb 75 punts. La resta presenten valors encara més moderats.

Una situació similar es produeix amb la velocitat de transmissió del virus, que té l'Alt Urgell a la tercera posició del conjunt de comarques catalanes, amb un valor de 2,24, i cal descendir a la tretzena posició per trobar la segona comarca de l'àmbit de cobertura del diari, que torna a ser el Bages amb un índex d'1,12.

En aquest cas, immediatament després hi ha l'Anoia amb una velocitat de contagi d'1,08.

El Berguedà té un ric de rebrot de 53 i una velocitat de contagi de 0,60; el Solsonès, de 18 i 0,47; el Moianès, 15 i 0,33 i la Cerdanya, 6 i 0,21.