Tània Infante ha estat reelegida com a presidenta de la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa, Manresa+Comerç en les eleccions celebrades el dilluns 18 d’octubre. Tal com preveu els estatuts, les eleccions es van celebrar en assemblea al local de l’entitat.

Repetiran també a la junta Antoni Daura a la vicepresidència, Antoni Sala com a tresorer i Joaquima Borjas com a secretària. Aquestes, han estat les primeres eleccions que requerien que les candidatures comptessin amb candidats a president, vicepresident, tresorer i secretari. La resta de vocals que acabaran de conformar la junta seran designats per la presidenta durant els pròxims dies.

Les línies de treball de la nova junta seran continuistes amb l’anterior, ja que la crisi de la covid-19 va paralitzar bona part de la feina prevista.