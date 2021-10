Una nova víctima mortal a causa de l’epidèmia de coronavirus ha tallat un període de dues setmanes amb una mínima afectació de l’epidèmia als centres assistencials de Manresa.

Les darreres pèrdues de vides humanes van ser comunicades tant per Althaia com per Sant Andreu el 28 de setembre.

A partir d’aquella data l’Hospital de Sant Andreu va quedar sense presència del virus i es manté fins a l’actualitat sense cap ingressat per covid-19.

No és el primer cop que Sant Andreu queda lliure de covid-19. Del 9 de juny al 13 de juliol no va tenir cap ingressat per coronavirus i l’any passat del 30 de juny al 13 d’octubre, tampoc.

Això no ha passat a Althaia, que ha tingut ingressats de forma ininterrompuda des del març del 2020, tot i que en ocasions s’han pogut comptar amb els dits d’una mà. A hores d’ara hi ha deu ingressats a la Fundació Althaia per covid, els mateixos que la setmana anterior. Des de mitjans de setembre a l’hospital Sant Joan de Déu hi ha al voltant d’una desena d’ingressats pel virus.

Dels deu ingressats actuals, dos es troben a la Unitat de Cures Intensives (UCI), el mateix nombre que la setmana passada.

Si a aquesta desena d’ingressats se sumen les vuit altes que s’han pogut donar durant els darrers set dies i la defunció que hi ha hagut el resultat és una vintena de casos tractats, una quantitat molt menor dels moments de la fase més aguda de l’epidèmia. Però quan la infecció acaba tenint un resultat fatal queda palès que el coronavirus no ha marxat i continua tenint efectes fatals. Amb la darrera defunció són 465 les morts per covid-19 comptabilitzades pels centres assistencials de Manresa des del març del 2020.

D’aquest total, 331 han tingut lloc a Althaia i 134 a Sant Andreu.

L’altra cara de la moneda són les 3.120 altes hospitalàries comunicades fins ara, de les quals 2.919 per Althaia i 201 per Sant Andreu.

L’epidèmia ha perdut velocitat, però continua fent el seu curs, un fet que caldrà tenir molt present ara que hi ha un retorn gairebé total a les activitats tal i com es realitzaven abans de l’emergència sanitària.

En les properes setmanes caldrà veure si la situació avança cap a la desaparició total o gairebé de l’afectació del virus o l’eliminació de les restriccions comporta un augment de casos i les conseqüències que això té.

Catorze morts a Catalunya

En el darrer balanç del Departament de Salut de la Generalitat es van comunicar dos hospitalitzats menys a causa de la covid-19 (343) però dos crítics més a l’UCI (93).

En les darreres hores s’han produït 14 morts per covid-19 i el global de defuncions des de l’inici de la pandèmia arriba a 23.971.

L’1,53% de les proves realitzades durant la darrera setmana van donar positiu.