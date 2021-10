La plataforma ciutadana S.O.S. Manresa, que té un grup a Facebook creat el juliol passat i integrat per prop de 400 membres, convoca, demà dijous, entre 2/4 de 5 i les 7 de la tarda, una concentració a la plaça Major per denunciar les situacions d'inseguretat que es viuen cada cop més a Manresa, on denuncien la proliferació dels "robatoris, atracaments, ganivetades i violacions". Es tracta de la tercera convocatòria que organitzen en poc temps -la primera va ser el 2 de setembre i la segona el dia 25 d'aquell mes- amb l'objectiu de fer sentir al carrer el seu malestar per les situacions d'inseguretat que es viuen a la capital del Bages, i per instar les autoritats a reaccionar.