«Se n’ha de parlar.» Així de contundent es mostra Cecília Borràs, que no només va crear DSAS, sinó que també és psicòloga i des de fa anys fa xerrades, conferències i dóna entrevistes per parlar del suïcidi i trencar-ne el tabú. «Els mitjans de comunicació són una eina important a l’hora de prevenir el suïcidi, perquè poden donar veu a supervivents i professionals», remata Borràs. Ja des de fa uns anys, diferents professionals han desmentit que donar espai mediàtic al suïcidi provoqui un augment de les temptastives. Sobre si parlar-ne provoca o no «L’Efecte Werther», és a dir, un augment de suïcidis per imitació degut a una notícia als mitjans, la doctora Meritxell Viladrich explica que «és molt important el com se’n parla. El missatge que es trasllada és clau, i tot i que recomano que s’en parli de forma constructiva. S’ha de vigilar molt el missatge des dels mitjans de comunicació». «Hi ha molts suïcidis que són evitables. Aquí tots fallem una mica, podem ajudar més a l’altre», explica la psicòloga de l’Hospital de Sant Pau Thais Tiana. En aquest punt, és important recalcar que quan es parla de suïcidi s’ha de desestigmatitzar la salut mental, perquè sense trencar-ne el tabú és impossible abordar correctament el suïcidi. Viladrich explica que el més important és «donar eines a les persones que pateixen perquè puguin treballar-ho en la seva comunitat, en el seu entorn. És en aquests espais on és vital parlar-ne».

Finalment, Viladrich subratlla la «dificultat de controlar el que es diu als mitjans i com es tracta».

En aquesta línia, el Pla de Prevenció del Suïcidi 2021-2025, parla de «treballar amb els mitjans de comunicació» com una de les formes de prevenir-lo.