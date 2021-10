Avui entra en vigor un dels canvis més destacats a nivell de mobilitat a l’entorn de la Cova de Sant Ignasi, que l’Ajuntament de Manresa va anunciar que aplicaria a l’estiu. Des d’avui, queda restringit el trànsit de vehicles de pujada pel camí de la Cova. Amb excepcions.

La zona de circulació restringida que s’estableix afecta als vehicles procedents del carrer de Sant Marc en sentit ascendent i fins a la Cova, si bé s’autoritza l’accés a la zona de circulació restringida als vehicles de serveis i d’emergències; vehicles de residents dins del sector o que accedeixin o surtin d’un gual autoritzat dins el sector; les bicicletes i altres vehicles sense motor; els vehicles que hagin d’accedir a la Cova amb motiu d’actes i celebracions de culte que s’hi realitzin; els vehicles amb targeta de mobilitat reduïda, i els autobusos que acompanyen a visitants a la Cova, durant el temps imprescindible per deixar-los a l’entrada i recollir-los. Entremig, com ja es va anunciar, hauran d’estacionar al reservat per a autobusos que hi ha al Passeig del Riu o bé a la zona del Congost.

També hi ha novetats en el tema de l’estacionament. Es prohibeix en tota la zona de circulació del camí de la Cova a excepció de dues places senyalitzades a l’alçada de l’entrada al santuari d’ús exclusiu per als usuaris que ho requereixin amb motiu d’un acte o d’una celebració de culte puntual que tingui lloc a la Cova. Les acreditacions d’autorització per aparcar-hi seran gestionades pel personal de la Cova. Quan es van explicar els canvis previstos i es va reurbanitzar tota la plaça davant de l’entrada al santuari i se’n van eliminar les places per aparcar, els fidels de la Cova es van queixar pel fet de no poder-hi estacionar durant l’estona que durés l’ofici, i el superior de la Cova, el jesuïta Lluís Magriñà, els va donar el seu suport. Finalment, la solució ha estat crear les dues places.

Queda pendent instal·lar properament, segons l’Ajuntament, un panell electrònic a l’entrada pel Pont Vell en el qual s’indicarà en temps real la capacitat dels tres aparcaments municipals que hi ha als voltants de la Cova: Quatre Cantons, La Seu Centre (plaça de la Reforma) i Centre Històric.