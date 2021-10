Damunt de la taula hi ha dues opcions: un nou carrer d'Àngel Guimerà -entre Crist Rei i la Muralla- convertit en illa de vianants mantenint el pas del bus pel mig o un Guimerà sense el bus. Finalment, segons ha pogut saber aquest diari, l'opció triada per l'Ajuntament de Manresa -i avalada per la consulta ciutadana- ha estat apostar per un Guimerà sense el bus urbà transitant pel mig del vial cada deu minuts com passa ara.

Aquesta opció és la que havien demanat la gran majoria dels botiguers associats del carrer -també n'hi ha un parell o tres que no volen l'illa de vianants- amb el suport de la UBIC i de la Cambra de Comerç de Manresa, tal com va explicar aquest diari. El motiu és que en les proves que s'han anat fent els darrers anys, sobretot en l'època de Nadal, per comprovar el funcionament com a illa de vianants del carrer comercial per antonomàsia de Manresa s'ha vist que el pas del bus era una nosa i impedia el funcionament normal del vial com espai per als vianants perquè la majoria acabaven pujant a la vorera per no estar pendents del bus tota l'estona.

Demà divendres a la tarda, com ja es va informar, l'Ajuntament donarà a conèixer els resultats del procés participatiu -l'enquesta que es va poder contestar en línia i que també es va fer al carrer mitjançant tres enquestadors, i les sessions informatives- per definir el model d’illa de vianants que s'implantarà en aquest vial. La sessió es celebrarà a la Sala Petita del teatre Kursaal a les 6 de la tarda i la setmana vinent, entre el 25 i el 28 d’octubre, també es faran sessions als diferents consells de districte.

La transformació del vial a partir de la confluència del passeig de Pere III amb el carrer de Canyelles en una via de prioritat per als vianants i amb l'accés limitat només als vehicles autoritzats és un vell projecte que sembla que finalment es farà realitat. La intenció és realitzar els projectes executius l'any vinent i materialitzar-los el 2023, segons la previsió que va donar en el seu dia el regidor d'Urbanisme i Mobilitat, David Aaron López. És un projecte que el recull tant el Pla de Mobilitat vigent, del 2012, com l’acord que ERC i Junts per Manresa van signar per a la formació del govern municipal.

El Guimerà té 484 veïns i 150 activitats econòmiques, i cada dia hi agafen el bus urbà una mitjana de 4.400 usuaris.

Al marge de la presentació de demà a la tarda, al migdia també se'n farà una d'específica adreçada als comerciants i als veïns del carrer i, com s'ha dit, la setmana vinent es celebraran quatre sessions més als consells de districte. Són les següents: