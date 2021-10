Si el mes passat l'Ajuntament de Manresa va posar en marxa el procediment administratiu per concedir la medalla de la ciutat a títol pòstum a Domènec Cucurella Comellas, ara el plenari ha decidit per unanimitat fer efectiva la distinció. A proposta del Consell Municipal de Solidaritat de Manresa s’ha promogut l’atorgament de la medalla de la ciutat al mèrit de la solidaritat a Domènec Cucurella Comellas "per la important petjada que ha deixat a la ciutat de Manresa com a activista de la cultura de la pau".

L'exjesuïta manresà Domènec Cucurella va morir a principis de setembre a l'edat dels 90 anys. Cucurella era president de Justícia i Pau així com del patronat de la Fundació Independència i Progrés. De llarga trajectòria en activisme social, mai va renunciar a les seves conviccions espirituals.