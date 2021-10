L'Associació de Veïns del barri del Xup de Manresa ha donat a conèixer els noms que integren la nova junta directiva, que ha incorporat canvis substancials. Expliquen que, darrerament, l'entitat veïnal necessitava la incorporació i la implicació de cares noves per aportar noves estratègies col·lectives i fer front alhora a les noves necessitats que del barri. En aquest context, en la darrera assemblea general ordinària celebrada per l'entitat veïnal, es va aprovar la renovació parcial de la junta directiva després d’un procés de treball intern per constituir un nou equip amb diferents perfils com, per exemple, el jovent del barri. Amb aquesta mateixa finalitat va néixer fa uns anys la Comissió de Joves del Xup. Quatre membres de la nova junta en formen part.

Virgínia López, fins al moment presidenta, passa a ser vocal. Cèlia Capell (secretària) i Antonio Soto (tresorer) deixen el càrrec i set veïns entren a la nova junta.

Els membres que composen la junta actual són els següents:

President: DAVID SOTELO FERNÁNDEZ

Vicepresidenta: CARLA SAMANIEGO GONZÁLEZ

Secretària: EYLA GONZÁLEZ GUERRERO

Tresorer: JOSÉ CANTALEJO FERNÁNDEZ

Vocal: VIRGÍNIA LÓPEZ SÁNCHEZ

Vocal: MOHAMMED ESSAGUIR BOUCHTAOUI

Vocal: ADEL EL KART LAACHIRI

Vocal: JOAQUIN VIZCAINO GRIMA

Qui és qui?

David Sotelo Fernández (President)

Nascut al Xup l’any 1994, ha estat vinculat amb l’Esplai Tres Pins i el Casal Cívic del Xup i jugador del Club de Futbol Pare Ignasi Puig. Des de l’any 2015 treballa a Cafès del Bages. És membre també de la Comissió de Joves del Xup.

Carla Samaniego González (Vicepresidenta)

Nascuda al Xup l’any 1992, és néta de Juan de los Pájaros. Ha estat vinculada amb l’Esplai Tres Pins i el Casal Cívic del Xup. Actualment treballa d’auxiliar d’infermeria a Althaia i estudia la carrera d’infermeria a la FUB. És membre també de la Comissió de Joves del Xup.

Eyla González Guerrero (Secretària)

Nascuda al Xup l’any 1994, ha estat vinculada amb el Casal Cívic del Xup i monitora de l’Esplai Tres Pins. Actualment treballa com a educadora a la Llar d’Infants Tous i estudia CFGS d’Integració Social. Des de l’any 2007 no viu al Xup però mai no ha deixat de participar i de col·laborar en activitats del barri. És membre també de la Comissió de Joves del Xup.

José Cantalejo Fernández (Tresorer)

Nascut al Xup l’any 1987, actualment és jugador i delegat del veterans del Club de Futbol Pare Ignasi Puig. Des de l’any 2019 treballa a una fàbrica de pinsos d’alimentació animal. És membre també de la Comissió de Joves del Xup.

Virgínia López Sánchez (Vocal)

Nascuda al Xup l’any 1972, ha estat secretària del Club de Futbol Pare Ignasi Puig, presidenta de l’AFA Muntanya del Drac i de l’AVV fins a l’actualitat. També ha estat bibliotecària de la Biblioteca Veïnal.

Mohammed Essaguir Bouchtaoui (Vocal)

Nascut a Beni Mellal (Marroc) l’any 1980, des de l’any 2005 viu al barri del Xup. És tresorer de l’AFA Muntanya del Drac. Des de l’any 2006 treballa a una fàbrica d’electrònica.

Adel El Kart Laachiri (Vocal)

Nascut a Larraix (Marroc) l’any 1971, des de l’any 2001 viu al barri del Xup. Durant més de 15 anys ha treballat d’educador social. Ha estat membre de l’AFA Muntanya del Drac i representant al Consell Escolar.

Joaquin Vizcaino Grima (vocal)

Nascut l'any 1940 a Guadix (Granada). Des del naixement del barri, l’any 1965, viu al Xup. Fou fundador i primer president de l’AVV, sindicalista a CCOO i membre del Comitè Local del PSUC. Actualment és membre de la Comissió per la Gent Gran del Xup i de la Plataforma en Defensa de les Pensions i dels Drets de la Gent Gran de Manresa.