La Fundació Universitària del Bages (FUB) té clar que la seva col·laboració amb institucions de la ciutat és un actiu. Per aquest motiu ahir va iniciar una campanya per promocionar i difondre el treball que fa juntament amb empreses i ens públics de Manresa i així mostrar que la feina conjunta és una manera de fer ciutat de la que sorgeixen projectes beneficiosos per a la ciutadania.

L’eslògan de la campanya és «sumem», el terme triat per palesar els valors que volen transmetre.

Una de les peculiaritats és que l’estratègia comunicativa i la imatge ha estat coordinada per la FUB i les institucions amb les que col·labora: Avinent, Ampans, ICL Iberia, Sant Andreu Salut, l’Escola Joviat, Althaia, el Parc de la Sèquia i la UVic-UCC.

La campanya es va gestar fa mesos, en el marc de la presentació de projectes per engrandir la FUB com l’anunci del futur edifici del campus. Llavors es va veure la necessitat de promocionar els fruits que dona per a la ciutat la col·laboració entre institucions de Manresa. El director general de la FUB, Valentí Martínez, va dir que «sumar és el que ens defineix, segurament més que cap altra qualitat. Una suma des de la generositat, el compromís i l’ambició per assolir objectius inabastables des de l’individualisme». Per la seva banda, l’alcalde va destacar la importància de «teixir complicitats, treballar conjuntament» i així dur a terme «un projecte de ciutat».

La responsable de Comunicació i Màrqueting de la institució, Àngels Fusté, va afegir que aquesta és «una campanya que mostra el compromís amb la ciutat i l’actitud col·laboradora que ens ajuda a arribar a més persones, a incidir en més àmbits i a ser més útils a la ciutat».