Més enllà del nou recàrrec de l’IBI, el debat sobre el conjunt de les ordenances fiscals de l’Ajuntament de Manresa per a l’any que ve va mostrar postures oposades sobre la necessitat i l’oportunitat d’incrementar-les l’any que ve,

L’equip de govern d’ERC i Junts van recordar que l’any passat, a causa de l’epidèmia de coronavirus, es van congelar els tributs. A més, l’increment de l’IPC previst ronda el 4% i caldrà fer front a la pujada salarial del 2% al funcionariat que té previst aplicar el govern central i a la pujada del cost dels subministraments.

L’augment del cànon per tona abocada al Parc Ambiental i el nou sistema de recollida de residus en preparació també expliquen l’increment de tributs.

Aquests arguments i no pas l’afany recaptatori són els que han guiat la proposta del govern d’ordenances fiscals, va explicar el regidor d’Hisenda Valentí Junyent.

Estimbar-se

Per part d’ERC, Pol Huguet va afirmar que allò que s’aprovava era «una nova manera d’enfocar les ordenances fiscals». Huguet va defensar actuar de forma clara en el camí de «la reconversió social» perquè, hores d’ara, «sabem que si mantenim el mateix rumb ens estimbarem».

I va posar com a prova d’aquesta gestió política el fet que s’hagués realitzat una revisió a fons de les ordenances fiscals que inclou mesures per fomentar les energies renovables i la mobilització d’habitatge de lloguer.

A estimbar-se és precisament el que pensen PSC i Cs que poden ajudar aquestes ordenances. Felip González va considerar inoportú uns increments fiscals que arriben en plena crisi social per la covid. «Nosaltres hauríem allargat la congelació tributària 1 any més». Va dir que el milió d’euros que arribaria per l’increment fiscal s’hauria pogut gestionar d’una altra forma «venint de 2 anys seguits de superàvits».

Andrés Rojo, de Cs, va tenir clar que la seva formació «no contribuirà a una major càrrega fiscal per als ciutadans». Va coincidir amb els socialistes que «no és el moment d’aplicar un increment lineal del 2,5%» amb tot de tributs que encara pugen més com la recollida de brossa o la grua.

Jordi Trapé, de Fem, va celebrar que les ordenances tinguin lectura política i no es limitin a actualitzar ingressos segons l’IPC i va deixar clar que «apujar impostos no és dolent si es fa de forma redistributiva».