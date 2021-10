Avui s’engeguen de nou els programes per promoure el talent en l’àmbit matemàtic «7demates» i «Anemx+matemàtiques», impulsats per l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM) de la UPC.

Una setantena de nois i noies de 2n i 3r de l’ESO hauran de resoldre reptes matemàtiques per ser seleccionats en el marc del programa «7demates», que arriba aquest curs a la 7a edició. També avui s’inicia «Anemx+matemàtiques» amb una xerrada de Matemàgia, que s’emetrà de manera conjunta arreu de Catalunya.

Famílies i acompanyants podran visitar l’exposició «Matemàtiques per a un món millor» i rebran un val 2x1 per visitar les exposicions «Les matemàtiques i la vida» i «Ones, Bits i volts: història de les TIC», organitzades per professorat de la UPC Manresa.