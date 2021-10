Montserrat Morera Solé, que ha estat durant 41 anys al capdavant del servei d’informàtica de l’Ajuntament de Manresa, ha mort aquest diumenge a l’edat de 65 anys. El funeral tindrà lloc dimarts a les 4 de la tarda al tanatori de Mémora de Manresa.

Morera va començar a treballar al consistori el juny de 1980, i hi va ser fins a la seva jubilació, el 31 d'agost d'aquest any. Poques setmanes després, li van diagnosticar una malaltia, que ha resultat ser fulminant i li ha causat la mort molt ràpidament, menys de dos mesos després d'haver-se jubilat. Ella mateixa recordava, en el moment de la jubilació, que el mateix any que va entrar a l’Ajuntament, va arribar també el primer ordinador, amb sis pantalles. Durant aquestes quatre dècades ha viscut una evolució radical de la tecnologia (Internet, els efectes 2000 i euro, l'automatització dels processos,els serveis telemàtics, etc).

L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, se suma al condol i afirma que «era una professional amb una extraordinària vocació de servei pública». «Col·laboradora i sempre disposada a ajudar, sempre amb discreció però amb actitud positiva i entregada. Era un autèntic referent a la casa, estimada per tothom», afegeix. Filla de Castelltallat, era una persona molt arrelada a la comarca. La seva pèrdua ha provocat una tristesa «molt profunda» entre el personal de l’Ajuntament.

L’alcalde també destaca «l’esforç enorme» que va dur a terme durant la pandèmia perquè els treballadors de l’Ajuntament poguessin continuar la feina des de casa. També el fet que als anys 80 es posés al capdavant de l’àrea d’informàtica, «un àmbit molt masculinitzat», i que sempre procurés que l’estructura del consistori gaudís de la tecnologia més puntera.