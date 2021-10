Set mesos és el temps que han trigat a reparar l’esvoranc que es va anar fent gran al bell mig de la calçada d’accés a l’estació d’autobusos de Manresa. Finalment, aquesta setmana l’han tapat.

El forat, de l’existència del qual ja va alertar aquest diari el març passat, ocupava cada cop més espai perquè el pas dels autobusos per damunt en va anar desenganxant cada vegada més llambordes, fins que al final es va convertir en un perill per als altres vehicles perquè era de dimensions molt generoses. Regió7 en va avisar per primera vegada el març i, posteriorment, ho va fer en altres ocasions, però no hi va haver manera que el reparessin. Per fi, aquesta setmana els operaris ho han fet. Han buidat l’esvoranc, hi han posat un forjat per evitar que es torni a enfonsar el terreny, que és el que fa que es malmeti, i l’han omplert de formigó.

A banda d’aquest esvoranc, l’estació manresana, que és de la Generalitat i explota l’empresa Castellà, arrossega altres problemes que aquest diari ja va explicar en un article publicat el 15 de juliol passat, com la brutícia acumulada als marges i entre la vegetació, que està molt descuidada, i el mal estat de la calçada, que no només presentava l’enfonsament que ara s’ha reparat sinó també un altre d’igual o pitjor a l’entrada pel carrer de la Maternitat d’Elna per la carretera de Vic.