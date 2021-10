Quan manca una setmana per a la celebració de la festivitat de Tots Sants, l’Ajuntament de Manresa ha finalitzat un paquet de millores realitzades les darreres setmanes a les instal·lacions al Cementiri Municipal que han tingut un cost de 42.355 euros i que s'han dut a terme per resoldre mancances que hi havia i millorar-ne el manteniment.

Els principals treballs realitzats han consistit en la millora dels sostres a l’espai de les capelles; la impermeabilització amb tela asfàltica autoprotegida de la coberta del pavelló de Santa Agnès i de la coberta del pavelló de Sant Maurici-capella 20; la renovació de bancs per seure en espais interiors, l’ampliació de l’espai del cementiri musulmà amb la construcció de deus noves sepultures; la millora del paviment de material granular en espais de connexió entre zones del recinte, i diversos treballs de millora de la pintura, la jardineria i l’arbrat.

Horari i servei de bus

L'Ajuntament de Manresa ha ampliat, des de divendres passat i fins al 2 de novembre, els horaris del cementiri de Manresa amb motiu de Tots Sants. L’equipament municipal obre de 9 del matí a 2/4 de 7 de la tarda amb l'objectiu de facilitar a la població la visita als seus difunts.

Sagalés, l’operador de la línia del servei de transport públic interurbà Manresa-Sant Joan de Vilatorrada, farà un reforç en el servei de bus, complementari del servei normal, amb el següent recorregut: Plaça Valldaura, Plaça Infants, Pompeu Fabra, Francesc Moragas, Els Panyos i Cementiri. De retorn farà parada a Cementiri, Muralla de Sant Francesc i Plaça Valladura. El servei es farà de 9 a 2/4 de 2 del migdia i de 3 a 7 de la tarda, amb una freqüència de pas de 30 minuts.

Així mateix, la Línia Festius de Bus Manresa farà la parada Pont Nou, propera al cementiri. L'horari de servei és de les 8 i 10 del matí a 10 i 40 de la nit, amb freqüència de pas de 60 minuts.

Oficis religiosos

Després que l’any passat la pandèmia no va permetre celebrar els oficis religiosos per Tots Sants (1 de novembre) i el Dia dels Difunts (2 de novembre), enguany es recuperen aquests actes. El dilluns dia 1, a les 12 del migdia, es farà missa celebrada per mossèn Joan (Jean Hakolimana), rector de la parròquia de Santa Maria de la Seu de Manresa, amb la participació de la Capella de Música de la Seu. El dimarts 2 de novembre, a les 4 de la tarda, també es farà missa de difunts celebrada per mossèn Joan. En cas de pluja, els oficis religiosos quedaran suspesos.