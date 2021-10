Travessa cap al 2022 organitza una caminada conscient fins a la Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera de Manresa. Es portarà a terme aquest dimecres 27 d'octubre amb la sortida a les 7 de la tarda des de la plaça Major de Manresa i acabarà a la seu de la Casa Flors Sirera (carrer Saleses, 10 de Manresa). En aquesta ocasió, es comptarà amb la presència de Rosa de Paz, secretària del Consell Municipal de Solidaritat de Manresa, i altres persones vinculades amb la Casa Flors Sirera.

Per una altra banda, el dissabte 6 de novembre es farà una neteja perimetral fins a Joncadella. Se sortirà a les 10 del matí del Pont Llarg (passada l'avinguda Universitària) i acabarà a Joncadella a la 1 del migdia. Per portar a terme aquesta activitat és recomanable portar guants, roba còmoda i calçat adequat, així com també aigua per hidratar-se i quelcom per protegir-se del sol.

Es pot arribar a Joncadella a peu o en cotxe

En aquesta edició es comptarà amb la col·laboració del Centre Excursionista de la Comarca de Bages, entitat que té una vinculació especial amb el santuari de Joncadella. En aquest cas, la caminada serà una mica més llarga que les anteriors, d’uns 4,5 km. Qui vulgui anar directament a Joncadella amb cotxe pot arribar al voltant de 2/4 de 12 del migdia. Es preveu acabar l’acte cap a 2/4 d'1 a Joncadella. Qui vulgui podrà tornar caminant; també hi haurà algun cotxe disponible per si a algú li cal.

Aquest acte té la voluntat de teixir nous vincles entre la ciutat i el seu entorn, especialment als llocs sagrats que se situen a la perifèria manresana. Consisteix en una neteja d’espais naturals realitzada amb consciència plena i una disposició espiritual.

Per apuntar-s'hi

Per participar en la caminada conscient i en la neteja perimetral de la Travessa cap al 2022 cal inscriure's a través d'aquesta pàgina web.

Travessa cap al 2022 està organitzat per l'Associació Inspiració 2022 amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa, Manresa 2022 i UManresa-FUB, i proposa un any de reflexió ciutadana amb una sèrie d’actes i xerrades, oberts a tots els públics i entitats, que permetin inspirar i ajudar a fer aportacions concretes en diferents àmbits de la vida personal, ciutadana i social. Per consultar la programació i inscriure's a les activitats, cal fer-ho a través de la pàgina web esmentada.

Inspiració 2022 és un grup ampli i divers de persones que volen vetllar pel que pensen que és el nucli fonamental i essencial de Manresa 2022: la commemoració d'una transformació espiritual viscuda per Ignasi de Loiola fa cinc-cents anys a la ciutat. En aquest sentit, el grup té l’objectiu que la commemoració de Manresa 2022 possibiliti l’aprofundiment del que suposa la transformació espiritual en els diversos àmbits de la vida personal, ciutadana i social. Per saber quelcom més del grup Inspiració 2022 i fer aportacions concretes es pot visitar la seva pàgina web.