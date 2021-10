El Departament de Territori engegarà aquest mes de novembre un procés de participació ciutadana per recollir aportacions per a l'elaboració del Pla Director Urbanístic (PDU) del Parc de l'Agulla. El planejament dotarà als ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós de Bages d'un marc urbanístic i territorial conjunt per ordenar i ampliar el parc des d'una perspectiva ambiental "coherent". Els suggeriments, que es podran fer a través de la participació en diferents sessions, però també en línia, s'entregaran a l'executiu, que els utilitzarà per a la redacció del PDU. Si se segueixen els terminis, l'aprovació definitiva del document podria arribar al 2023.

Manresa i Sant Fruitós del Bages han anunciat aquest dimarts un pas endavant per fer créixer el parc de l'Agulla. Després d'anys en què s'han elaborat diverses propostes i estudis de regulació urbanística per ampliar l'espai, el Departament de Polítiques Digitals i Territori està treballant en l'elaboració d'un Pla Director Urbanístic (PDU) que permeti dotar d'eines als ajuntaments per fer-ho possible. Prèviament a la redacció, però, ha engegat un procés participatiu que permeti a la ciutadania dir la seva.

Durant aquest mes de novembre s'organitzarien dues sessions informatives –en format híbrid- on s'exposaran les principals característiques del PDU. També es faran dues passejades participatives, al voltant del parc, perquè la ciutadania pugui dir la seva. En paral·lel, a través de la web Participa.cat, es podrà consultar el document, respondre una enquesta i fer suggeriments. També, per a les aules, s'han dissenyat unes càpsules informatives per recollir la percepció dels més joves.

Amb tot, la cooperativa Estel, responsable del procés, elaborarà una memòria que s'entregarà a Territori i que ha de servir "per complementar el document", ha explicat el director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat, Agustí Serra.

Si segueixen els terminis, el PDU se sotmetria a l'aprovació inicial de la comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central a meitats del 2022. Posteriorment, s'obrirà el preceptiu període d'informació pública per a la ciutadania i entitats i d'audiència als ajuntaments afectats. Amb les al·legacions que es rebin, es conformarà el document que la Comissió aprovarà provisionalment. Passarà llavors a la Comissió de Territori de Catalunya per al seu darrer vistiplau, el vicepresident el signarà i entrarà en vigor una vegada es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC). Segons Serra l'aprovació definitiva podria arribar al 2023.

"Posar fi a les especulacions"

Els batlles de Sant Fruitós de Bages i Manresa, Àdria Mazcuñán i Marc Aloy, han acompanyat a Serra aquest dimarts en la presentació del procés participatiu. Després d'anys en què l'ampliació de l'Agulla ha estat damunt de la taula, el PDU ha de servir per "acabar amb les especulacions i fer la foto de quina ha de ser la millor manera de fer-lo créixer", ha assegurat Mazcuñán. I és que des de la declaració de l'Agulla de fa dues dècades, s'han suggerit moltes possibilitats que mai han acabat de veure la llum.

Preservar l'espai i des d'una perspectiva ambiental coherent

Segons Aloy, el PDU ha de permetre complir amb la Declaració de l'Agulla de l'any 2001 i que era "la seva preservació". "Necessitem una Agulla més gran, amb més prestacions", ha assegurat. El document sobre el qual es basarà el procés de participació ciutadana inclou objectius i estratègies que tenen com a base potenciar el valor paisatgístic, patrimonial i social del parc.

Concretament, aquest nou Pla delimitarà amb detall els espais oberts; precisarà el desenvolupament urbanístic de cada municipi; identificarà els equipaments existents i reservarà el sòl necessari per als nous; incrementarà la protecció d'espais d'interès natural i de connectors, i millorarà la conservació dels recursos hídrics. Finalment, també farà compatible la qualitat del paisatge i del patrimoni cultural amb el seu ús públic i turístic.

El Parc de l'Agulla va entrar en funcionament el 1977, al voltant del llac artificial que s'hi va construir per assegurar la reserva d'aigua de Manresa, amb aigua procedent de la Séquia medieval de la ciutat. Envoltant el llac, el parc de l'Agulla acull més de 600 arbres de 20 espècies diferents, a més d'àmplies zones amb gespa i espais per al joc infantil i la pràctica esportiva que fan d'aquest espai un dels més visitats del Bages. "No és una proposta per plantejar un nou sector de promoció econòmica, sinó per desenvolupar un actiu important: el paisatge", ha volgut remarcar Serra.