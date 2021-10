La campanya de vacunació de la grip d’enguany, que va començar ahir, és més atípica que mai, amb l’administració del vaccí coincidint amb la vacunació de la tercera dosi de la covid a persones de més de 70 anys que van rebre la segona dosi fa més de sis mesos. La Regió Sanitària Catalunya Central ha posat en marxa aquesta campanya amb el lema Aquest hivern no t’arrisquis, vacuna’t ara contra la grip i amb un total de 75 punts externs als centres d’atenció primària. De fet, cada un dels equips d’atenció primària del territori han establert espais de vacunació en funció de les especificitats del seu centre. En alguns casos la vacunació es farà als CAP i, en altres, a punts externs i comunitaris. Ja sigui en espais municipals, en centres cívics o en casals, per citar tres exemples.

En total, a la Regió Sanitària hi ha 75 punts externs als CAP on s’administra la vacuna. A l’Anoia, hi ha 33 punts, al Bages 20, 9 a Osona i 9 més al Berguedà, 2 al Moianès i 1 al Solsonès. La campanya s’adreça especialment als col·lectius més vulnerables: majors de 60 anys, malalts crònics, professionals de la salut i dones embarassades. Hi ha una previsió inicial de 106.364 dosis, entre les tres varietats de vacunes contra la grip:

Tetravalent normal : 54.420 dosis. Indicades per a una persona de risc a partir dels 6 mesos d'edat.

: 54.420 dosis. Indicades per a una persona de risc a partir dels 6 mesos d'edat. Tetravalent adjuvada : 45.500 dosis. Indicades per a una persona de risc de 65 o més anys

: 45.500 dosis. Indicades per a una persona de risc de 65 o més anys Tetravalent alta càrrega: 6.444 dosis. Indicades per a una persona de risc de 60 o més anys.

La planificació que ha fet l’Àrea de Gestió Assistencial és destinar el 41% de dosis al Bages-Moianès i Solsonès; el 29% a Osona, el 22% a Anoia i un 8% a Berguedà. Totes les persones que formin part dels col·lectius de risc podran demanar cita a través del web de programació de visites (citasalut.gencat.cat) o a través de La Meva Salut, a l’apartat "Cita”. Davant de qualsevol dubte, es poden dirigir al seu centre d’atenció primària.