La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central ha aprovat definitivament el pla urbanístic de la central hidroelèctrica de les Marcetes. Tal com recull la pròpia comissió de la Generalitat això permetrà «la plena regularització administrativa» de l’activitat després de 115 anys funcionant a Manresa. La central hidroelèctrica funciona almenys des de l’any 1906 al costat de la carretera entre la ciutat i el Pont de Vilomara.

Ho fa amb concessió vigent de la Junta d’Aigües de la Generalitat, però sense autorització municipal perquè el planejament urbanístic no tenia en compte aquesta activitat preexistent. Ara, l’aprovació de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central culmina la modificació del pla urbanístic de Manresa que fa possible la regularització a tots els efectes. La central produeix 1,5 megawatts l’hora, l’equivalent al consum d’un miler de llars cada dia.

Aquesta anòmala situació va quedar al descobert quan el 26 de juliol del 2016 la hidroelèctrica va demanar llicència d’obres menors per a la substitució d’un tub de la central. El 20 de gener del 2017 l’Ajuntament va denegar la llicència perquè l’activitat no disposava de la corresponent autorització municipal.

El 28 de juliol del 2017, l’Ajuntament va obrir expedient administratiu de protecció de la legalitat i es va requerir la sol·licitud de títol administratiu, que en aquest cas quedava subjecte a l’aprovació d’un projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable. La propietat va expressar la voluntat de regularitzar la situació i l’Ajuntament va proposar la redacció d’un pla especial urbanístic que reculli l’ordenació de l’activitat i de les edificacions.

Però la regularització va topar amb les característiques del planejament municipal, que no permetia el desenvolupament d’actuacions com les xarxes de serveis en sòl no urbanitzable, tot i que poden ser imprescindibles des del punt de vista de l’interès públic.

L’alternativa va ser redactar una modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que ajusti la normativa del sòl no urbanitzable amb l’objectiu que les xarxes de serveis tècnics puguin implantar-se. Això s’ha fet afegint una excepció a les actuacions en xarxes de serveis tècnics i les actuacions d’interès públic existents amb anterioritat al 1956.