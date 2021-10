L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha afirmat que a Manresa es podran realitzar avortaments quirúrgics «ben aviat». L’afirmació la va fer en resposta a Fem Manresa, que a cada ple presenta una pregunta per fer seguiment del tema.

L’alcalde va dir que es tracta d’un tema «sensible» del qual «ens sortirem estic segur que ben aviat». Gemma Boix, presidenta del grup de Fem Manresa, va recordar que d’aquí poc farà un any que es va presentar la moció «i encara estem en la mateixa situació, encara no es pot avortar a l’hospital de referència a la Catalunya central». Aloy va explicar que el patronat d’Althaia ha tractat el tema de l’avortament en totes les reunions que ha fet des del desembre de l’any passat. Va assegurar que la voluntat del govern municipal és que «a Manresa es pugui avortar quirúrgicament. Volem que sigui possible i ho volem com més aviat millor».