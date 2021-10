La inseguretat als carrers de Manresa és creixent. De fet, les últimes setmanes s'han saldat amb tres apunyalaments a la ciutat, un dels quals va ser mortal, el que suposa un increment d'accions violentes no habituals al municipi. Pel consistori, "l'increment de la delinqüència i l'incivisme té molt a veure amb la pressió enorme que hi ha a la ciutat de Barcelona per expulsar les problemàtiques de violència i inseguretat", afirmava aquest dilluns l'alcalde, Marc Aloy. Els veïns ja s'han mobilitzat en els últims dies per demanar mesures que permetin pal·liar la situació i, per la seva banda, el consistori concentra el seu treball per resoldre aquesta problemàtica en 8 eixos.

1. Sumar més agents a la ciutat

L'Ajuntament veu prioritari incorporar més policia. Pel que fa als Mossos d'Esquadra, s'han incorporat al cos 15 agents en l'últim mes. Pel que respecta a la Policia Local, l’Ajuntament ha sumat 4 nous agents i ha convocat 6 places per al 2021.

2. Més presència policial al carrer

L'Ajuntament treballa per assegurar més presència al carrer per part de la Policia Local. També s’intensifica la coordinació amb altres cossos, Mossos principalment.

3. Creació de la Taula per a la Seguretat, el Civisme i la Convivència.

Manresa comptarà a partir de la setmana vinent amb aquesta taula. Aquesta permetrà al consistori compartir informació amb entitats veïnals, comerciants, col·legi d’advocats i partits.

4. Més videovigilància

Manresa instal·larà entre el 2021 i el 2022 12 càmeres de vigilància en espais que són focus de problemàtica. D'aquesta forma, es vol evitar la sensació d'inseguretat que veïns de la ciutat van sortir a posar de manifest a les portes del consistori el passat 21 d'octubre.

5. Projectes Socials

Pel consistori és important reforçar els projectes socials que es fan a la ciutat, sobretot per una població jove exclosa del sistema.

6. Grup específic intern de l’Ajuntament

Es volen incrementar els treballs interdisciplinaris interns de l'Ajuntament per coordinar totes les accions socials i eliminar grups de conflicte.

7. Neteja i il·luminació

L'Ajuntament treballa per il·luminar i netejar espais on es concentren els ciutadans que són l'origen d'alguns problemes d'incivisme.

8. Llicències d'espais conflictius

El consistori creu que cal fer una revisió de les llicències dels establiments que generen més conflictivitat a Manresa.