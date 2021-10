El ministre de Ciència, Tecnologia i Innovació de Colòmbia, Tito Crissien, ha visitat la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa per explorar la possibilitat d’establir vincles de col·laboració i consolidar els existents entre la UPC-BarcelonaTech i el govern del país llatinoamericà. La visita va ser aquest dilluns. El ministre va estar acompanyat per la cònsol general de Colòmbia a Barcelona, Daniela Echevarria.

La possible vinculació se centraria en la recerca vinculada a programes de doctorat. També es va parlar de la possibilitat de portar estudiants colombians de grau i màster perquè realitzin la seva formació a Manresa en la branca dels estudis de mineria que s’ofereixen al centre universitari manresà.

La visita del ministre colombià es va centrar especialment en la tasca del Grup de Recerca en Mineria Sostenible (GREMS) de la UPC, vinculat al Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC de la UPC i a l’Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM). El grup de recerca GREMS treballa en projectes nacionals i internacionals en l’àmbit dels residus i minerals, una tasca que realitza principalment al Laboratori de Processament de Minerals i Residus, amb seu a l’Escola del Campus UPC Manresa.

En l’àmbit internacional, els investigadors i les investigadores d’aquest grup treballen, entre altres projectes, en la recuperació de metalls crítics en cendres de foneria de coure, un projecte que té lloc en el marc de la comunitat Raw Materials de l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT), impulsada per la Comissió Europea.

A escala estatal, treballen en un projecte de l'Agència Espanyola d'Investigació (AEI), del Ministeri de Ciència i Tecnologia, per a la recuperació de metalls de cendres d’aceria, incineradora i residus electrònics. I en el marc dels projectes d'ACCIÓ de la Generalitat de de Catalunya, investiguen sobre com recuperar arenes brutes de foneria, com millorar la neteja de carbonats així com en processos d'enriquiment en sílice.

Tots aquests projectes compten amb la participació d’empreses, ja que el format és de recerca tecnològica aplicada, així com, en gran part, amb tesis doctorals vinculades a línies de recerca que han generat l’interès del govern Colombià.

A més de participar en projectes de recerca, el Grup de Recerca en Mineria Sostenible ofereix investigació científica i serveis tecnològics directament a les empreses de l’entorn, catalanes i espanyoles, així com d’arreu del món, especialment amb companyies franceses, britàniques, alemanyes, turques, poloneses i marroquines.

Estudiants colombians

Durant la seva visita també es va parlar de la possibilitat de portar estudiants colombians de grau i de màster perquè realitzin la seva formació a UPC Manresa, bàsicament en estudis de mineria. Això repon a una de les línies estratègiques que impulsa el govern colombià.

Durant la seva estada al campus Manresa de la Universitat Politènica de Catalunya, el ministre colombià també va visitar el Museu de Geologia Valentí Masachs i el laboratori de processament de Minerals i Residus.