«Hi ha una pressió enorme a la ciutat de Barcelona per expulsar les problemàtiques de violència i inseguretat. Ho podem dir clarament: Barcelona ha estat un problema per a les altres ciutats en aquest tema». L’alcalde de Manresa, el republicà Marc Aloy, afirma que l’increment de la delinqüència i l’incivisme a la ciutat té molt a veure amb aquesta acció a la capital catalana. «La pressió que s’ha generat a Barcelona ha expulsat un problema dels seus barris, de la seva ciutat, però és que aquest problema és com l’energia, si l’expulses d’unespai continua en un altre lloc, no els resols».

Aloy reclama afrontar el problema a nivell de país i reclama tenir eines per poder intervenir policialment, judicialment (assegura que cal una revisió per actuar contra el delinqüent multireincident) i, sobretot, socialment. Considera que «les ciutats que tenim bones connexions amb Barcelona i que estem al peu del ferrocarril ens genera més problema. Té problemes Mataró, Girona o Tarragona». Però justament aquesta diversitat de punts de conflicte justificaria segons el punt de vista d’Aloy que la solució fos de país.

De país i d’estat, segurament. Aloy té entre cella i cella la llei d’estrangeria «que no resol res», assegura. «Només genera problemes», relata Aloy. «Tenim persones que estan tres anys campant pels nostres carrers sense absolutament res i sense poder-los donar cap mena d’eina. Han de buscar un lloc de treball, perquè si no tenen permís de treball no tenen permís de residència, però és que si no tenen permís de residència, no poden tenir permís de treball». Celebra que aquests dies l’Estat s’hagi obert a reformar el text legislatiu perquè «és una llei que ens porta al col·lapse, una llei només serveix per empitjorar les coses», assegura.

«Reclamem que es modifiqui la llei», afirma, perquè considera que «cal poder donar eines a totes aquestes persones vulnerables». Indica que tenen una situació de conflicte personal fruit de la desolació que els causa venir d’una situació terrible als seus països i arribar aquí, on es pensen que hi trobaran la solució, i veuen que només hi troben problemes. Pel que fa a Manresa defensa el programa «el sostre 360», justament plantejat per a aquelles persones que estan fora del sistema. Mentrestant, els veïns viuen amb inseguretat aquesta problemàtica.