Amb motiu de la commemoració del Dia mundial de l’ictus i del 15è aniversari del Codi ictus a la Fundació Althaia, demà, a les 6 de la tarda, se celebrarà un acte a la Sala d’actes de l’Hospital de Sant Joan de Déu que comptarà amb la participació de diferents professionals de la institució. Es tracta d’una jornada oberta a la ciutadania que, sota el títol Ictus, el temps és clau, té per objectiu difondre els senyals d’alerta de l’ictus i com cal actuar i, a la vegada, el treball que es porta a terme des d’Althaia per fer-hi front.