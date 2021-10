Aquest dissabte, a les 11 del matí, tindrà lloc l’assemblea general de l’Associació de Veïns del Passeig i Rodalies, al local social de l'entitat, al carrer circumval·lació, número 13, baixos. Després de la dimissió de l’antiga junta, una comissió gestora ha estat portant l'entitat i ha estat l’encarregada d’organitzar l’assemblea, d’on han de sortir els nous càrrecs de l’entitat.

Primer, tindrà lloc la presentació de l’assemblea per part de la comissió gestora, amb el torn de paraula per part de les candidatures presentades i torn obert de paraula. Tot seguit, es constituirà la mesa d’edat per procedir a les votacions d’on sortirà la nova junta encarregada de tirar l’entitat endavant.

Per últim, els assistents podran participar en el torn obert de paraula.