El Montepio organitza avui la conferència Manteniment i posada a punt del teu cervell, que anirà a càrrec de Xavi Sardà, expert en neuropsicologia i aprenentatge i cofundador de Neuro in Business. Tindrà lloc a les 7 de la tarda a la sala d’actes del Montepio, al carrer Bilbao, número 20, i per assistir-hi cal inscriure’s a https://inscripcions.montepio.cat/. Entre d’altres, Sardà explicarà un sistema d’entrenament del cervell per saber que s’està aprofitant el temps en tot moment i com mantenir-lo en forma es tingui l’edat que es tingui.