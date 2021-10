Després que l'exalcalde de Manresa Valentí Junyent i el grup municipal de Junts per Manresa en ple denunciessin l'incompliment del pacte perquè Josep Tarín cedís el juny l'escó a la Diputació de Barcelona, l'alcalde de Talamanca ha anunciat que un cop finalitzat el ple de pressupostos de la Diputació, el proper mes de novembre "presentaré la

meva renúncia com a diputat".

El relleu es produirà, tot i que continua el desacord amb les dates, ja que per a Junyent i Junts per Manresa el relleu s'havia d'haver produït fa mesos. Tant Junyent com Tarín són militants del PDeCAT.

L'alcalde de Talamanca, Josep Tarín lamenta "profundament algunes de les declaracions aparegudes als mitjans de comunicació, donat que sempre ha estat la meva voluntat complir amb els acords al si del nostre partit, però l’elaboració del pressupost 2022 ho ha retardat un parell de mesos".

Tarín defensa que sempre ha estat "una persona lleial als compromisos contrets i aquesta vegada no és diferent".

Considera que projectes com ara l’execució del Smart Rural "que he dut a terme, el suport als petits municipis rurals o el suport a la gestió forestal dels nostres boscos, han millorat el nostre servei als municipis i a la ciutadania i només desitjo que el diputat que assumeixi la que ha estat la meva responsabilitat pugui dur-los a terme de forma satisfactòria".

En un altre comunicat, El PDeCAT assegura que "tal i com es va avançar, el relleu del diputat Josep Tarín a la Diputació de Barcelona pel senyor Valentí Junyent es realitzarà en breu. El proper plenari de la Diputació de Barcelona de novembre, que serà quan s’aprovarà el pressupost, serà el darrer en el que participarà el senyor Tarín, i en el proper del mes de desembre, el senyor Valentí Junyent prendrà possessió de l’acta de diputat".

El PDeCAT "manifesta que sempre ha estat per complir els acords que signa, així ha estat i així serà".

La presidenta comarcal del PDeCAT, Ivet Castaño, ha volgut remarcar que "ens vam comprometre a fer aquest traspàs i així serà".