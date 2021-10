Entre el gener i el setembre d'enguany, el Banc dels Aliments ha proporcionat 203.468 quilos de menjar a sis entitats de la comarca del Bages que han permès alimentar 5.156 persones. En el cas de la comarca del Berguedà, en el mateix període, han estat 3.952 quilos de menjar i 562 beneficiaris, i al Moianès, 18.674 quilos i 383 beneficiaris. Una part d'aquests aliments provenen del Gran Recapte d'Aliments celebrat l'any passat. Entre els dies 19 i 27 de novembre se'n celebrarà la 13a edició. Com aleshores, es manté el format de donació econòmica i no en espècies, amb una novetat: s'hi ha implicat el petit comerç -establiments d'alimentació tipus peixateries, carnisseries, forns, mercats- per tal que la seva clientela habitual els pugui fer la donació econòmica a ells directament que, al mateix temps, anirà a parar a l'entitat solidària amb la qual es coordinin.

Víctor Pedragosa, coordinador dels delegats comarcals de la Fundació Banc dels Aliments; Jaume Torras, delegat del Bages, i Albert Cartoixà, delegat del Berguedà i del Moianès, han presentat aquest matí de dijous el Gran Recapte d'Aliments. Pedragosa ha situat en 800 els voluntaris necessaris a les tres comarques per poder fer tasques d'informació a la ciutadania als hipermercats i supermercats que participaran en el gran recapte. Els voluntaris no ompliran capses de menjar com era habitual, però sí que tindran la important funció d'informar els compradors de com poden ajudar. Torras ha admès que l'any passat van fer curt i ha esperonat tothom a participar-hi perquè, com més gent s'hi apunti, més repartits podran ser els torns i no es faran tan llargs. Per apuntar-se es pot fer a través d'aquest enllaç.

Les donacions en línia es podran realitzar entre l'11 de novembre i l'11 de desembre a través de la web del Banc dels Aliments o per bizum (al 33596) i entre el 19 i el 27 de novembre ja es farà el Gran Recapte a les cadenes grans i petites de distribució d'aliments. En aquest cas, a l'hora de pagar a la caixa, es podrà fer una donació a través d'un codi de 5 euros, 10, 25 o del que es vulgui. Pel que fa als establiments petits, tindran una App a la seva disposició dissenyada amb la finalitat que la clientela els pugui fer la donació econòmica que vulgui.

12% més de donacions que en l'edició anterior

Mentre que, pel que fa als voluntaris, en el cas de les nostres comarques, l'any passat en van mancar, les donacions, ha destacat Torras, van ser superiors que quan la gent comprava directament als establiments els quilos d'arròs, de llet o d'oli. En concret, l'any passat el Gran Recapte d'Aliments va aconseguir 7.851.707 euros en donacions, que s'han convertit en 5.033.145 quilos d'aliments (un 12% més que en l'edició anterior) per poder atendre 250.000 persones arreu de Catalunya. Gràcies a aquests diners es van proveir amb aliments bàsics com llet, oli i conserves les entitats solidàries per un període aproximat de tres mesos.

Cartoixà ha remarcat que per a les comarques del Berguedà i del Moianès, on la població està molt repartida, la possibilitat de poder fer donacions als petits establiments d'alimentació del mateix territori és un gran avantatge perquè "podem arribar a tot el comerç de la comarca" i, a través d'entitats com Càritas, fer arribar aquesta ajuda a la gent necessitada de cada poble, amb les quals es coordinaran.