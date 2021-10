El 31 de març del 1979, tres dies abans de les primeres eleccions municipals democràtiques després de la dictadura franquista, el teatre Conservatori va acollir un debat electoral entre els vuit caps de llista dels partits polítics que s’hi van presentar. Memoria.cat, el portal que aplega les webs de l’Associació Memòria i Història de Manresa, que treballa perquè no es perdi la memòria històrica, ofereix des d’avui els àudios d’aquell acte i les seves transcripcions.

Les últimes eleccions municipals democràtiques s’havien celebrat el 1934, en temps de la República. Les del 79, per tant, van ser tot un esdeveniment. S’hi van presentar: l’Agrupació d’Electors Independents (Ramon Cuitó Miserachs), Centristes de Catalunya-UCD (Josep Agustí Garriga Caro), Convergència i Unió-CIU (Josep Maria Vives i Llambí), Esquerra Republicana de Catalunya-ERC (Conrad Planas i Bages), Falange Española (Fernando Pastor Campoy), Partit dels Socialistes de Catalunya (Joan Cornet Prat), Partit Socialista d’Alliberament Nacional-PSAN (Ignasi Perramon i Carrió) i el Partit Socialista Unificat de Catalunya- PSUC (Ramon Majó Lluch). Cap dona.

El PSC va obtenir 8 regidors (el consistori es va constituir el 19 d’abril amb Cornet elegit alcalde per 14 vots a favor del PSC, PSUC i PSAN i 11 en blanc de CiU, UCD i Independents), CiU va obtenir 7 regidors, el PSUC 5, CC-UCD 3, el PSAN 1 i l’Agrupació d’Independents 1. Ni ERC ni tampoc la Falange no en van rebre cap.

Més informació de l’acte

A més dels àudios i de les transcripcions de la presentació de l’acte, dels candidats -que van tenir set minuts cadascun per explicar el seu programa- i de l’hora i quart de preguntes del públic, Memoria.cat ofereix fotografies del debat, la informació que en van publicar els diaris i dos articles encarregats als periodistes històrics de Regió7 Xavier Domènech Sala i Gonçal Mazcuñan i Boix amb una mirada actual.

La vetllada, organitzada per la desapareguda Jove Cambra de Manresa amb la col·laboració de la Gazeta de Manresa, Ràdio Manresa i Regió7, la va moderar Joan Verger Grau, membre de l’entitat.

Tot i que en alguns moments alguns àudios presenten deficiències en el so, els responsables de la web aconsellen «escoltar les veus dels candidats i les reaccions del públic, amb aplaudiments, crits o xiulets davant de segons quines intervencions», com en la del representant de la Falange Española. En les transcripcions, si alguna paraula no s’entén hi posa inintel·ligible.