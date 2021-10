A Manresa es podran fer, finalment, avortaments quirúrgics, una demanda que diversos col·lectius socials i polítics de la ciutat han reclamat amb insistència des de fa més d’un any.

Aquest dijous el Servei Català de la Salut ha anunciat que la Fundació Althaia facilitarà l’espai adequat per realitzar els avortaments, i que serà el CatSalut qui s’encarregarà de designar l’equip assistencial que durà a terme aquestes intervencions.

Segons Salut, «això permetrà donar resposta al Bages a la petició d’interrupcions voluntàries d’embaràs quirúrgiques, posant a la dona al centre de l’atenció mèdica i oferint un servei acurat, professionalitzat, de qualitat i pròxim».

Actualment a Manresa només es poden fer avortaments farmacològics fins a la setmana 9 de l’embaràs. A la regió Sanitària de la Catalunya central només se’n fan de quirúrgics a Vic. En el cas de Manresa la majoria de dones que volien interrompre l’embaràs eren derivades a centres de Barcelona.

Regió7 ja va avançar dimarts que aviat es podrien fer avortaments quirúrgics a Manresa. L’alcalde de la ciutat, Marc Aloy, i president del patronat de la Fundació Althaia, va assegurar que és un tema «sensible», però que «ens en sortirem, estic segur que ben aviat».

El grup municipal Fem Manresa i diversos col·lectius com Acció Lila i l’Aldarull LGTBI+ han dut a terme els darrers mesos accions per reclamar que es puguin fer avortaments quirúrgics a Manresa. Hi ha hagut concentracions davant l’Hospital de Sant Joan de Déu, s’han presentat proposicions al ple de l’Ajuntament de Manresa i també ha arribat al Parlament de Catalunya. A cada ple municipal Fem Manresa feia una pregunta al govern sobre el tema. La darrera, dijous passat.